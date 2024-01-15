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اعتقال 18 في تركيا بتهمة "الإشادة بالإرهاب" بعد مقتل جنود في العراق

منذ ساعة واحدة
الشرطة التركية

الشرطة التركية

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أعلنت السلطات التركية اليوم الاثنين، أن الشرطة اعتقلت 18 شخصا بتهمة “الإشادة بالإرهاب” بعد مقتل جنود الأسبوع الماضي، في حين تم “تحييد” قيادية في حزب العمال الكردستاني المحظور في شمال العراق.

وقُتل تسعة جنود أتراك في اشتباكات مع حزب العمال الكردستاني في شمال العراق يوم الجمعة، مما دفع أنقرة إلى شن ضربات جوية وتنفيذ عمليات هناك وفي شمال سوريا.

ورفع حزب العمال الكردستاني، الذي تصنفه تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي منظمة إرهابية، السلاح في عام 1984 من أجل حقوق الأكراد. وتقصف القوات التركية بصورة متكررة مقاتلي حزب العمال الكردستاني المتمركزين في الجبال بشمال العراق.

وقال وزير الداخلية علي يرلي قايا على وسائل التواصل الاجتماعي إن الشرطة اعتقلت 18 شخصا بتهمة “الإشادة بمنظمة إرهابية” و”نشر دعاية إرهابية” و”نشر معلومات مضللة” بشأن العمليات التركية في العراق.

وأضاف يرلي قايا أن أوامر اعتقال صدرت بحق 19 آخرين في تركيا و133 في الخارج، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

وقال مصدر أمني تركي إن جهاز الاستخبارات الوطنية “حيد” هوليا ميرسين القيادية بحزب العمال الكردستاني والتي قادت عدة هجمات على القوات التركية في الماضي، وذلك في منطقة متينا بشمال العراق.

وقالت وزارة الدفاع إنه تم “تحييد” العديد من مقاتلي حزب العمال الكردستاني في عمليات منذ الجمعة، مستخدمة مصطلح يعني عادة قتلهم.

ولم يصدر رد فعل حتى الآن من حزب العمال الكردستاني الذي نادرا ما يؤكد وقوع هجمات ضده.

    المصدر :
  • رويترز

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