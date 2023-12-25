اعتقال 38 وإصابة 8 رجال شرطة خلال احتجاج للمعارضة الصربية على الانتخابات

قالت الشرطة الصربية الاثنين إن ثمانية من رجال الشرطة أصيبوا وتم اعتقال 38 شخصا في أثناء وبعد احتجاج للمعارضة على نتائج الانتخابات.

واحتشد الآلاف في وسط العاصمة الصربية بلجراد أمس الأحد 24\12\2023 للمطالبة بإلغاء الانتخابات البرلمانية والمحلية التي أجريت الأسبوع الماضي ووصفها مراقبون دوليون بأنها كانت غير نزيهة.

وحطم المحتجون النوافذ والزجاج عند المدخل الرئيسي لمبنى البلدية قبل أن تفرقهم الشرطة الساعة العاشرة مساء تقريبا.

وقال إيفيكا إيفكوفيتش رئيس إدارة الشرطة إن اثنين من رجال الشرطة الثمانية المصابين جروحهما خطيرة.

وعلقت روسيا الحليفة لصربيا بالقول إن قوات مدعومة من الخارج تحاول إثارة الاضطرابات.

واتهمت أحزاب المعارضة الشرطة باستخدام القوة المفرطة، وأظهرت بعض مواقع التواصل الاجتماعي لقطات لرجال شرطة وهم يضربون رجالا في الشوارع القريبة من مبنى البلدية.

وتصدّر الحزب التقدمي الصربي الحاكم النتائج بعد حصوله على 46.72 بالمئة من الأصوات في الانتخابات البرلمانية التي جرت مطلع الأسبوع الماضي.

وجاء تحالف صربيا ضد العنف المعارض المنتمي لتيار يسار الوسط في المركز الثاني في الانتخابات بحصوله على 23.56 بالمئة من الأصوات فيما حل حزب الصرب الاشتراكي في المركز الثالث بحصوله على 6.56 بالمئة من الأصوات.