الأثنين 6 ربيع الثاني 1444 ﻫ - 31 أكتوبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

اعتماد اليابان على نفط الشرق الأوسط بلغ 95.6‭%‬ في سبتمبر

منذ 10 دقائق
آخر تحديث: 31 - أكتوبر - 2022 5:32 مساءً
علم اليابان

علم اليابان

A A A
طباعة المقال

قالت وزارة الصناعة اليابانية، الاثنين، إن واردات اليابان النفطية من منطقة الشرق الأوسط ارتفعت 15.3 بالمئة عن العام السابق إلى 2.64 مليون برميل يوميا، أي ما يعادل 12.57 مليون كيلولتر، ليصل اعتماد اليابان على المنطقة إلى 95.6 بالمئة.

وتوقفت اليابان عن شراء الخام من روسيا منذ يونيو حزيران بعد عقوبات فرضتها دول غربية على روسيا في أعقاب غزوها لأوكرانيا، وسعت شركات التكرير اليابانية إلى البحث عن بدائل من الشرق الأوسط.

وبلغ معدل الاعتماد على الشرق الأوسط 97.7 بالمئة في يوليو تموز، وهو أعلى مستوى يصل له منذ بدء نشر الإحصائيات عام 1952، بحسب مسؤول بوزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة.

وهذا هو الشهر السابع على التوالي الذي يزيد فيه معدل الاعتماد على الشرق الأوسط على أساس سنوي.

وزادت واردات اليابان من النفط الخام 11.7 بالمئة في سبتمبر أيلول مقارنة بالعام السابق لتصل إلى 2.76 مليون برميل يوميا (13.15 مليون كيلولتر).

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

سفينة شحن حبوب
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
ألمانيا: سنضغط لمواصلة تصدير الحبوب من أوكرانيا
سلاح الجو الروسي
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
مع استمرار الحرب.. "ملائكة الموت" تنضم إلى القوات الجوية الروسية
بورصة وول ستريت
وول ستريت تفتح على انخفاض

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

الرئيس ميشال عون
بعد انتهاء ولايته.. عون يسترجع أحقاده ويحاول حرق ما تبقى من لبنان
جبران باسيل
باسيل يُصعّد ويُخيّر الضاحية بينه وبري... فكيف ردّت؟!
الرئيس نجيب ميقاتي
الرئيس ميقاتي يكشف عن معالم المرحلة المقبلة