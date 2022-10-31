اعتماد اليابان على نفط الشرق الأوسط بلغ 95.6‭%‬ في سبتمبر

قالت وزارة الصناعة اليابانية، الاثنين، إن واردات اليابان النفطية من منطقة الشرق الأوسط ارتفعت 15.3 بالمئة عن العام السابق إلى 2.64 مليون برميل يوميا، أي ما يعادل 12.57 مليون كيلولتر، ليصل اعتماد اليابان على المنطقة إلى 95.6 بالمئة.

وتوقفت اليابان عن شراء الخام من روسيا منذ يونيو حزيران بعد عقوبات فرضتها دول غربية على روسيا في أعقاب غزوها لأوكرانيا، وسعت شركات التكرير اليابانية إلى البحث عن بدائل من الشرق الأوسط.

وبلغ معدل الاعتماد على الشرق الأوسط 97.7 بالمئة في يوليو تموز، وهو أعلى مستوى يصل له منذ بدء نشر الإحصائيات عام 1952، بحسب مسؤول بوزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة.

وهذا هو الشهر السابع على التوالي الذي يزيد فيه معدل الاعتماد على الشرق الأوسط على أساس سنوي.

وزادت واردات اليابان من النفط الخام 11.7 بالمئة في سبتمبر أيلول مقارنة بالعام السابق لتصل إلى 2.76 مليون برميل يوميا (13.15 مليون كيلولتر).