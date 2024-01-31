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اعتماد اليابان على نفط الشرق الأوسط يرتفع إلى 95.1% خلال 2023

منذ ساعتين
علم اليابان

علم اليابان

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أظهرت بيانات صادرة عن وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية الأربعاء أن اعتماد الدولة على النفط الخام القادم من الشرق الأوسط زاد نقطة مئوية ليصل إلى 95.1 بالمئة العام الماضي.

وإجمالا، استوردت اليابان 147.7 مليون كيلولتر من النفط العام الماضي (2.5 مليون برميل يوميا)، بانخفاض سبعة بالمئة عن العام السابق، مع ارتفاع حصة السعودية والإمارات إلى 40.4 بالمئة و39 بالمئة من 38.1 بالمئة و37.9 بالمئة على الترتيب.

وانخفضت حصة واردات النفط من روسيا بشكل أكبر إلى 0.1 بالمئة فقط من إجمالي واردات اليابان من النفط الخام، انخفاضا من 1.3 بالمئة في عام 2022 وأربعة بالمئة في عام 2021، أي قبل عام من غزو موسكو لأوكرانيا الذي أدى إلى فرض عقوبات غربية.

    المصدر :
  • رويترز

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