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اعلام اسرائيلي: تم تحييد منفذ إطلاق النار في سلوان ويبلغ من العمر 13 عاما

منذ 3 دقائق
الهجوم في القدس

الهجوم في القدس

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أعلن إعلام إسرائيلي عن تحييد منفذ إطلاق النار في سلوان والذي نتج عنه إصابة شخصين حسب إعلان الإسعاف الإسرائيلي، وأن المنفذ يبلغ من العمر 13 عاما، فيما أفادت العربية، أن منافذ سلوان بالقدس، تم إغلاقها عقب إطلاق النار.

وأوضح إعلام إسرائيلي، أن المصابين في إطلاق النار في حالة خطرة، بينما يشهد محيط سلوان، استنفارا للأمن الإسرائيلي

وقالت الشرطة الإسرائيلية في وقت سابق من يوم السبت 28\1\2023، إنها اعتقلت 42 شخصاً غداة إطلاق نار أوقع قتلى أمام كنيس في القدس الشرقية.

وأكدت الشرطة في بيان أنها “اعتقلت 42 مشتبهاً بهم للاستجواب”، من بينهم أفراد من عائلة مطلق النار الفلسطيني، إضافةً إلى سكان من الحي الذي يسكن فيه في القدس الشرقية التي تحتلها إسرائيل.

من جهته، أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم أنه يعزز قواته في الضفة الغربية المحتلة بكتيبة إضافية.

    المصدر :
  • العربية

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