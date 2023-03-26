اعلام صيني: إقامة علاقات دبلوماسية بين الصين وهندوراس

ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة “شينغوا” أن الصين وهندوراس أقامتا علاقات دبلوماسية الأحد.

اتفق البلدان على تطوير العلاقات على أساس مبادئ الاحترام المتبادل للسيادة والسلامة الإقليمية.

جاء ذلك بعدما قالت حكومة هندوراس في وقت سابق إنها قررت إنهاء العلاقات الدبلوماسية التي استمرت لعشرات السنين مع تايوان، مما يجعلها أقرب إلى الصين التي تعمل على تعزيز وجودها في أمريكا الوسطى.

وقالت وزارة الخارجية في هندوراس على تويتر “تعترف حكومة هندوراس بوجود صين واحدة فقط.. حكومة الصين هي الحكومة الشرعية الوحيدة التي تمثل الصين كلها”.

وأضافت الوزارة أن هندوراس أبلغت تايوان بقرارها قطع العلاقات وأنها لن تعود إلى إقامة أي علاقة أو اتصال رسمي مع تايوان.

ويأتي قرار هندوراس بعد أيام من زيارة وزير خارجيتها إلى الصين بعد أن قالت رئيسة هندوراس زيومارا كاسترو إن حكومتها ستبدأ علاقات مع بكين.