اغتصبتها وخنقتها .. قاتل الطفلة السورية يروي تفاصيل الجريمة البشعة

كشف قاتل الطفلة السورية جوى استانبولي في حمص، تفاصيل الجريمة البشعة التي أقدم عليها.

وقال القاتل مدين أحمد، في تسجيل فيديو بثته وزارة الداخلية السورية، إنه في الساعة 7 مساء اتجه إلى منزله قادما من حديقة المهاجرين.

وأضاف: “بينما كنت جالسا أمام منزلي شاهدت 4 فتيات يلعبن بالكرة، فخطرت لي فكرة جلب إحداهن إلى منزلي واغتصابها”.

وتابع: “مع حلول الساعة 8 مساء بدأ الشارع يخلو من الناس الذين عادوا إلى منازلهم، وأغلقت المحلات التجارية في الحي”.

واستطرد: “سارعت إلى البنات وجلبت إحداهن إلى شقتي، ووضعت يدي على فمها حتى لا تصرخ وأخذتها، واغتصبتها في 10 دقائق وخنقتها بعد ذلك”.

من جانبه، طالب والد الطفلة الراحلة بالقصاص العادل بحق القاتل الذي لن تشفع له كل تبريراته بقتل ابنته.

كانت السلطات الأمنية السورية، قد اعلنت السبت، القبض على قاتل الطفلة جوى استانبولي.

كانت وزارة الداخلية السورية قد نشرت قبل أيام بيانا حول فقدان الطفلة، ليعثر على جثتها في مكب نفايات تل النصر في حمص، وقد تعرفت والدتها عليها من خلال ملابسها.

وقالت الوزارة إن سبب الوفاة ناتج عن النزف الحاد الناجم عن ضرب الرأس بآلة حادة، وملامح الوجه مشوهة بالكامل.

وقبل أيام اختفت الطفلة جوى استانبولي من أمام منزلها في حي المهاجرين بمدينة حمص وسط سوريا.

وشغل اختفاء الطفلة البالغة من العمر 4 سنوات مواقع التواصل الاجتماعي التي تفاعلها مرتادوها مع نبأ اختفاء الفتاة.

وفُجِع السوريون الأحد مع إعلان أجهزة الأمن عن العثور على جوى استانبولي “مقتولة ومرمية في مكب نفايات تل النصر في حمص”.