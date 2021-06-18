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اغتيال ضابط عراقي مختص بمكافحة الفساد

18 - يونيو - 2021
آخر تحديث: 18 - يونيو - 2021 12:17 مساءً
عناصر من الشرطة العراقية

عناصر من الشرطة العراقية

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اغتال مسلحون مجهولون، بمحافظة ميسان جنوبي البلاد، اليوم الجمعة، ضابطا في الشرطة العراقية، وقالت مصادر أمنية عراقية، إن مسلحين اغتالوا الضابط محمد الشميسي، وهو برتبة نقيب، يعمل في مكتب التحقيقات الخاصة.

وتشير المصادر إلى أن الضابط الشميسي يعمل في تنفيذ أوامر القبض الصادرة من محكمة التحقيق في ميسان، والمتعلقة باعتقال المتهمين بالفساد.

ووصلت قوة أمنية، إلى موقع الحادث، ونقلت جثة الضحية إلى الطب العدلي، فيما فتحت تحقيقا لمعرفة ملابساته.

ويأتي ذلك بعد أيام على اغتيال ضابط المخابرات العراقي، نبراس فرمان الفيلي، بمنطقة البلديات شرقي العاصمة بغداد، مطلع الشهر الجاري، وذلك بحسب “إرم نيوز”.

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