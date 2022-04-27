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اغتيلت والدته وشُنق جده.. من هو وزير الخارجية الباكستاني الجديد؟

منذ 20 ساعة
بيلاوال بوتو زرداري

بيلاوال بوتو زرداري

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عين رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف اليوم الأربعاء بيلاوال بوتو زرداري، نجل رئيسة الوزراء الراحلة بينظير بوتو، وزيرا للخارجية، الأمر الذي يعطى شريكه في التحالف دورا كبيرا في إصلاح العلاقات المتوترة مع الولايات المتحدة ودول غربية أخرى.

وسيرافق بوتو زرداري (33 عاما)، رئيس حزب الشعب الباكستاني، شريف يوم الخميس في زيارة إلى السعودية لتعزيز التجارة والاستثمار في مسعى لإصلاح العجز المتنامي في الحساب الجاري وانخفاض احتياطيات العملات الأجنبية.

وأدى بوتو زرداري، الذي تلقى تعليمه في أكسفورد، اليمين أمام الرئيس عارف علوي. ويعتبر وزير الخارجية الجديد على نطاق واسع سياسيا ليبراليا وسليل عائلة سياسية رائدة في البلاد.

واغتيلت والدته بينظير في تجمع انتخابي عام 2007، كما شُنق جده ذو الفقار علي بوتو، الذي كان أيضا وزير خارجية سابقا ورئيسا للوزراء فيما بعد، على يد دكتاتور عسكري عام 1979.

وزيارة الرياض، الحليف القديم، التي تبدأ غدا الخميس هي أول زيارة خارجية لشريف منذ أن تولى رئاسة الوزراء.

وأفاد بيان أصدره مكتب شريف أنه سيجري محادثات مع الزعماء السعوديين “تركز بشكل خاص على تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية وخلق فرص أكبر للقوى العاملة الباكستانية في المملكة”.

كما سيبحث الجانبان أيضا مجموعة من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

ومن المرجح أن يسعى شريف للحصول على دعم مالي من الرياض للمساعدة في بناء الاحتياطيات الأجنبية للبلاد التي انخفضت إلى 10.8 مليار دولار، وهو مبلغ لا يكاد يكفي لتغطية واردات البلاد لمدة شهرين.

    المصدر :
  • المركزية

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