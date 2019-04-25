اغلاق جميع الكنائس في سيريلانكا حتى إشعار آخر

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استيقظت سريلانكا، الخميس، على حالة من التأهب، لا سيما بعدما أعلنت شرطة مطار كولومبو الرئيسي إغلاق طريق الدخول إلى المطار بعد رصد سيارة مشبوهة في ساحة انتظار قريبة، وتم اعلان إغلاق جميع الكنائس الكاثوليكية “حتى إشعار آخر”۔

وأفاد مصدران في البنك المركزي السريلانكي أن تعليمات أتت للعاملين في البنك بالبقاء في مقرهم في كولومبو. وأضافا أن الأمن حذر من احتمال وقوع انفجار على مقربة من المصرف المركزي.

وأفادت الشرطة السريلانكية في وقت سابق، الخميس، بسماع دوي انفجار في بلدة بوغودا على بعد 40 كيلومترا شرقي العاصمة كولومبو. ونُقل عن الشرطة السريلانكية قولها “لا إصابات في الانفجار”.

وأوضحت الشرطة أن الانفجار وقع في أرض فضاء خلف محكمة في بوغودا. وأضافت أنها تحقق في الانفجار الذي وقع في وقت يسوده التوتر الشديد في البلاد في أعقاب التفجيرات الانتحارية التي هزت البلاد أثناء الاحتفال بعيد الفصح يوم الأحد وأودت بحياة 359 شخصا وتسببت في إصابة قرابة 500 آخرين.

ويذكر أن تفجيراً سمع الأربعاء أيضاً قرب سينما سافوي بالعاصمة السريلانكية كولومبو. وأفادت المعلومات ان الجيش فجر دراجة مفخخة كانت بالقرب من صالة السينما، مضيفاً أن التفجير لم يسفر عن ضحايا.

واشتبهت الشرطة بدراجة نارية ثانية مركونة في أحد الأسواق في العاصمة، وطوقت المنطقة للتعامل معها.

هذا وأعلنت الشرطة السريلانكية أن عدد ضحايا هجمات الأحد الإرهابية الدامية ارتفع إلى 359 قتيلاً.

وتبنى تنظيم داعش، الثلاثاء، الهجمات الإرهابية التي خلفت مئات الضحايا، محولة عيد الفصح لدى المسيحيين في البلاد إلى احتفال دام.

المصدر وكالات