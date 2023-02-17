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افعلوها الآن.. شولتس يطالب الحلفاء بإرسال دباباتهم لأوكرانيا

منذ ساعة واحدة
آخر تحديث: 17 - فبراير - 2023 6:11 مساءً
المستشار الألماني أولاف شولتس

المستشار الألماني أولاف شولتس (رويترز)

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قال المستشار الألماني أولاف شولتس (الجمعة 17-2-2023) إن أي دولة حليفة بمقدورها إرسال دبابات قتالية لأوكرانيا عليها أن تفعل ذلك الآن، مضيفا أن ألمانيا ستسهل اتخاذ هذا القرار من خلال توفير المواد اللوجستية وتعويض مخزونات وتدريب جنود أوكرانيين.

وتابع شولتس قائلا في مؤتمر ميونيخ للأمن وفقا لنص لخطابه “بالنسبة لي، هذا مثال على نوع القيادة الذي يتوقعه الناس من ألمانيا”.

ووسط ضغوط دولية متزايدة الشهر الماضي، أعلنت الحكومة الألمانية خططا لإرسال دبابات حديثة من طراز ليوبارد2 من مخزونات الجيش لمساعدة أوكرانيا في صد القوات الروسية.

ولا تزال ألمانيا في انتظار وفاء بعض الشركاء الأوروبيين بتعهداتهم في هذا الشأن، على الرغم من أنها الدولة التي اتُهمت في البداية بأنها تتلكأ بسبب مخاوف من تصعيد الصراع.

وقال شولتس، في الاجتماع السنوي في ميونيخ الذي يقام بمشاركة سياسيين ودبلوماسيين وقادة عسكريين ومن قطاع الدفاع، إن بلاده هي أكبر داعم عسكري لأوكرانيا في القارة الأوروبية.

وأضاف أن بلاده ستواصل الحفاظ على التوازن بين دعمها لكييف وتجنب التصعيد.

من جهته قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إنه ينبغي ألا يكون هناك محظورات فيما يتعلق بتوريد الأسلحة لأوكرانيا لأنها بحاجة إليها للدفاع عن سيادتها.

ودعا الرئيس الأوكراني مرارا حلفاءه الغربيين إلى تزويد بلاده بالمزيد من الأسلحة وسرعة تسليمها لمواجهة القوات الروسية التي غزت بلاده في فبراير شباط من العام الماضي.

وتريد أوكرانيا تحديدا طائرات مقاتلة ومزيدا من الدبابات والأسلحة بعيدة المدى لصد القوات الروسية.

    المصدر :
  • رويترز

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