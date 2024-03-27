اقتحامات واشتباكات.. الاحتلال يصعّد في الضفة الغربية

استشهد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي بحي المراح في مدينة جنين شمالي الضفة الغربية، بينما دفع الاحتلال بتعزيزات عسكرية إلى بلدة قباطية جنوبي المدينة وسط مواجهات واشتباكات مستمرة.

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي المدينة، وسط إطلاق كثيف باتجاه المواطنين مما أسفر عن إصابة شاب برصاصتين نقل على إثرها إلى مستشفى جنين الحكومي قبل أن يعلن عن استشهاده متأثرا بإصابته.

بدوره، أفاد وسام بكر مدير مستشفى خليل سليمان الحكومي في جنين، باستشهاد الشاب أيمن يوسف حسان عزوقه (19 عاما)، وقال إنه وصل قسم الطوارئ بمركبة إسعاف مفارقا الحياة جراء إصابته برصاص في الصدر والفخذ.

وسيرت قوات الاحتلال دورياتها معززة بآليات عسكرية في أحياء عدة بالمدينة وعند أطراف المخيم وسط اشتباكات مسلحة مع مقاومين وتزامنا مع دوي صفارات الإنذار.

وفي وقت سابق الليلة، خاض مقاومون فلسطينيون اشتباكات مسلحة مع قوات الاحتلال خلال اقتحامها مخيم جنين بالضفة الغربية.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة قباطية جنوبي جنين حيث اندلعت مواجهات بين الشبان، وأسفرت عن إصابة 5 من الشبان نقلوا على إثرها إلى المستشفيات لتلقي العلاج.

ودفعت قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية إلى بلدة قباطية جنوب جنين وسط مواجهات واشتباكات مستمرة.

وكان الهلال الأحمر الفلسطيني قد أعلن إصابة شاب بجراح خطيرة برصاص الاحتلال خلال مواجهات في قباطية قرب جنين.

من جهتها، ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) أن قوات الاحتلال قامت بعملية تدمير ممنهجة للبنية التحتية في البلدة، وخاصة قرب منطقة الحسبة.

وفي مدينة بيت لحم جنوبي الضفة الغربية، أصيب فلسطينيان واعتقل 3 آخرون خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي.

وقالت وكالة وفا إن مواطنيْن أصيبا بالرصاص واعتقل 3، مساء الثلاثاء، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في بلدة الخضر، جنوب بيت لحم.

ووفق الوكالة، أطلقت قوات الاحتلال الرصاص، وقنابل الصوت، والغاز السام المسيل للدموع، خلال المواجهات مما أدى إلى إصابة مواطنيْن بالرصاص الحي في أطرافهما السفلية، نقلا إثرها إلى المستشفى، كما أصيب آخرون بالاختناق، عولجوا ميدانيا.

وأشارت الوكالة إلى اعتقال 3 مواطنين، خلال المواجهات ذاتها.

وفي مدينة نابلس شمال الضفة الغربية، أشار الهلال إلى إصابة فلسطيني برصاص قوات الاحتلال في بلدة برقة شمالي المدينة.

ومنذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 صعد الجيش الإسرائيلي عملياته بالضفة، مما أسفر عن استشهاد 450 فلسطينيا وجرح نحو 4 آلاف و750، وفق وزارة الصحة الفلسطينية.