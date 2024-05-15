اقتحامات واشتباكات في الضفة والقدس المحتلة وارتفاع حصيلة الإصابات

جنود من جيش الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية

تجددت اقتحامات قوات الاحتلال والمستوطنين لقرى وبلدات الضفة الغربية والقدس المحتلة، وسط اشتباكات واعتقالات، في حين أصيب 4 فلسطينيين برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في قرية قصرة جنوبي نابلس بالضفة الغربية المحتلة.

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، بلدة عزون شرق قلقيلية، واعتقلت شابا فلسطينيا بعد دهم منزله بالبلدة، كما اقتحمت مدينة طولكرم واعتقلت شابا آخر بعد اقتحام منزله في الحي الجنوبي بالمدينة.

واقتحم جيش الاحتلال أيضا مدينة نابلس، وسيّر دوريات في شارع الجامعة بالمدينة، ودهم عمارة قرب مستشفى نابلس التخصصي.

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة سنجل شمال مدينة رام الله بالضفة الغربية وسيّرت دورياتها في شوارع من البلدة واعتدت على فلسطينيين وأغلقت محال تجارية.

وأضاف أن حالة من التوتر تسود البلدة في ظل الاقتحامات المتكررة لقوات الاحتلال والمستوطنين بحجة تعرض مركبات إسرائيلية للرشق بالحجارة في أثناء مرورها بالشارع الرئيسي المجاور للبلدة.

◾ تغطية صحفية: " جانب من اقتحام شارع الجامعة في مدينة نابلس." pic.twitter.com/rylZlSW2PE — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) May 15, 2024

وفجر اليوم الأربعاء، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدتي حزما وعناتا شمال شرقي القدس المحتلة.

وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اعتقلت شابا من بلدة بيرزيت شمال رام الله.

وفي وقت سابق الليلة الماضية، اقتحمت قوات الاحتلال حي الإرسال في مدينة البيرة، وبلدة حوسان ببيت لحم، واعتقلت شابين.

◾️ عاجل| قوات الاحتلال تقتحم حي الإرسال بمدينة البيرة. pic.twitter.com/yAnbw4cR1w — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) May 14, 2024

وفي الضفة الغربية أيضا، اعترض مستوطنون قافلة مساعدات في غرب مدينة الخليل كانت في طريقها إلى غزة، للمرة الثانية في أقل من 24 ساعة.

وأول أمس الاثنين، أضرم مستوطنون النار في كميات كبيرة من المساعدات الإنسانية كانت في طريقها عبر الضفة إلى قطاع غزة.

ووقع الاعتداء في بلدة بيت عَوَّا غرب مدينة دورا جنوب الخليل.

واعترض المستوطنون طريق الشاحنات المحملة بالبضائع ظهر الاثنين، وأفرغوا حمولتها وأتلفوا جزءا من البضائع، وعادوا مساء وأضرموا النار فيما تبقى منها.

كما عرقل مستوطنون مرور شحنة مساعدات إلى غزة عبر معبر ترقوميا غربي مدينة الخليل.

وعمد المعترضون إلى إتلاف محتويات الشحنة، وأكدوا رفضهم السماح بنقل أي مساعدات إلى سكان غزة في ظل استمرار احتجاز الأسرى الإسرائيليين في القطاع.

يذكر أن الاحتلال بموازاة حربه على غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، صعّد عملياته بالضفة مخلفا 498 شهيدا ونحو 5 آلاف جريح، وفق وزارة الصحة الفلسطينية.

وارتفع عدد المعتقلين في الضفة الغربية المحتلة إلى 8710 فلسطينيين منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وفق أرقام جديدة صادرة عن هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير الفلسطيني.