“اقتحام الكونغرس” تابع.. اختفاء ساعات من مكالمات ترامب

يبقى السادس من يناير 2021 يوما بارزا في التاريخ الأميركي المعاصر، بسبب ما شهده من أحداث فوضوية غير مسبوقة في مبنى الكونغرس.

وكانت الأمور عادية يوم الأربعاء، قبل أن تندلع أعمال شغب قوية من قبل أنصار الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب لمنع التصديق على نتائج الانتخابات الرئاسية في الكونغرس.

وبعد مرور وقت على هذه الأحداث، لا يزال هذا اليوم حديث العالم، ولا تزال التحقيقات مستمرة. ومؤخرا، ذكرت تقارير إعلامية، أن لجنة مجلس النواب الأميركي التي تحقق بشأن حادثة اقتحام الكونغرس في 6 يناير 2021، فوجئت بعدم وجود السجلات المتعلقة بنحو سبع ساعات من مكالمات الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب في ذلك اليوم.

وشهد مبنى الكونغرس، أعمال عنف غير مسبوقة في السادس من يناير 2021، عندما قام أنصار ترامب باقتحام المكان، احتجاجا على تصديق مجلسي النواب والشيوخ على فوز الرئيس الديمقراطي، جو بايدن، وسط اتهامات من الرئيس المنتهية ولايته، وقتئذ، بتزوير نتائج الانتخابات.

وبحسب صحيفة “واشنطن بوست” وشبكة”سي بي إس نيوز”، فإن سجل المكالمات تنقص منه ست ساعات و37 دقيقة.

ويأتي الكشف عن اختفاء وثائق بشأن ساعات من المكالمات الهاتفية للرئيس الأميركي السابق، بينما قام البيت الأبيض، مؤخرا، بتسليم السجل للجنة من مجلس النواب تحقق بشأن أحداث الكونغرس.

وذكر المصدران أن الوثائق التي حصلت عليها اللجنة لا تضم أي بيانات بشأن المكالمات التي أجريت على مدى 457 دقيقة كاملة، بين 11:17 من صباح السادس من يناير 2021 إلى 06:54 من مساء اليوم، أي الفترة التي شهدت اقتحام الكونغرس.

وهذه المكالمات “المختفية” أعقبت خطابا ألقاه ترامب أمام عدد من أنصاره في العاصمة واشنطن، وقيل إنه كان تحريضا لهم على القيام باقتحام الكونغرس، بذريعة أن الديمقراطيين قد سرقوا منهم الانتخابات وتلاعبوا بالنتائج.

وتشير التقارير إلى أن ترامب تحدث إلى عدد من المشرعين الجمهوريين خلال فترة اقتحام الكونغرس التي سقط فيها عدد من القتلى والجرحى.

وتحدثت المصادر أيضا عن إجراء ترامب مكالمات مع ثمانية أشخاص في صباح 6 يناير 2021، كما تحدث إلى نحو عشرة آخرين في المساء.