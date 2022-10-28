اقتحام منزل رئيسة مجلس النواب الأمريكي واعتداء عنيف على زوجها

قال مكتب نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب الأمريكي في بيان إن زوجها بول بيلوسي تعرض “لاعتداء عنيف” بعد اقتحام منزلهما في كاليفورنيا في ساعة مبكرة من صباح الجمعة.

وأضاف البيان “المهاجم رهن الاحتجاز ويجري التحقيق في الدافع وراء الهجوم. نُقل السيد بيلوسي إلى المستشفى، حيث يتلقى رعاية طبية ممتازة ومن المتوقع أن يتعافى تماما”.

ولم تكن رئيسة مجلس النواب، التي تنتمي للحزب الديمقراطي والتي يأتي منصبها في المرتبة التالية لمنصب رئيس الولايات المتحدة، في المنزل وقت هجوم الصباح.

ولم يتسن الاتصال بالمتحدث باسم إدارة شرطة سان فرانسيسكو ولا المتحدث باسم نانسي بيلوسي للتعليق.

ولم تتضح ملابسات الهجوم بما في ذلك كيفية اقتحام المهاجم المنزل.

ويأتي الهجوم قبل أقل من أسبوعين من انتخابات التجديد النصفي للكونجرس الأمريكي التي ستكون فيها السيطرة على مجلسي النواب والشيوخ على المحك.

وأدين بول بيلوسي (82 عاما) بجنحة القيادة تحت تأثير الكحول بعد حادث سيارة في مايو أيار. وحكم عليه بالحبس خمسة أيام في مقاطعة نابا في كاليفورنيا.

ويمتلك بيلوسي شركة للعقارات ورأس المال الاستثماري مقرها سان فرانسيسكو.