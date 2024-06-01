اقتحام واعتقال وهدم.. هذا ما يحصل في الضفة الغربية

قال الهلال الأحمر الفلسطيني إن 3 فلسطينيين أصيبوا برصاص قوات الاحتلال خلال مواجهات تلت اقتحامها مخيم بلاطة شرقي نابلس في الضفة الغربية، في حين شهدت بلدتان غربي جنين اشتباكات مسلحة ومداهمات من قبل قوات الاحتلال.

كما ذكرت مراسلة الجزيرة أن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة قلقيلية أقصى شمال الضفة الغربية.

وأفادت مصادر محلية فلسطينية باستهداف مقاومين جرافة إسرائيلية بعبوة ناسفة محلية الصنع بمخيم بلاطة.

وقالت مراسلة الجزيرة إن قوات الاحتلال قامت بتجريف وتخريب بنية تحتية وشوارع داخل المخيم.

كما دارت اشتباكات مسلحة بين مقاومين فلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها بلدتي برقين وكفرذان غربي جنين.

ودفع الاحتلال بالآليات العسكرية من حاجزي دوتان والجلمة باتجاه البلدتين، فيما واصل تسيير آلياته في شوارع البلدة واقتحم عدة منازل بالبلدتين منها منزل الشهيد مصطفى عابد الذي قتله الجيش بعد تنفيذه هجوما على حاجز سالم العسكري غرب المدينة قبل نحو شهر.

كما أفادت مراسلة الجزيرة بأن قوات الاحتلال شنت حملة دهم في عدة منازل في بلدة كفردان.

وأعلنت سرايا القدس- كتيبة جنين أن مقاتليها يتصدون لاقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي للبلدة بصليات كثيفة من الرصاص والعبوات الناسفة.

وفي بلدة يعبد جنوب غرب مدينة جنين، اندلعت اشتباكات مسلحة بين مقاومين فلسطينيين وقوات الاحتلال عند حاجز “دوتان” العسكري.

وأفاد مراسل الجزيرة بوقوع اشتباكات في محيط الحاجز، كما دفعت قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية إلى المكان بدعوى البحث عن منفذين لعملية إطلاق النارـ كما اقتحمت المدخل الرئيسي للبلدة.

وفي الخليل جنوبي الضفة الغربية، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة سعير وقرية امريش في مدينة دورا، ودهمت منزلا لمواطن كانت اعتقلته على حاجز بيت عينون شمال الخليل بعدما أوقفت مركبته وفتشتها عصر أمس الخميس.

وخلّف جنود الاحتلال خرابا كبيرا في المنزل بعد تفتيشه وتفتيش الأراضي المحيطة به.

كما أطلقت قوات الاحتلال النار على سائق مركبة عمومي عند منطقة جسر حلحول شمال الخليل، وأصابت واحتجزت شابا فلسطينيا قبل أن تتمكن مركبة إسعاف فلسطينية من نقله إلى مستشفى الخليل الحكومي لتلقي العلاج.

وأفاد مراسل الجزيرة بأن قوات الاحتلال اقتحمت أيضا مخيم الفوار جنوب الخليل، وأطلقت الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز المدمع، خلال مواجهات عنيفة اندلعت مع شبان من المخيم.

كما اعتلى قناصة الاحتلال أسطح المنازل، بينما تمركز الجنود وسط المخيم.

وتمكن الشبان الفلسطينيون من إسقاط طائرة مسيرة استخدمها جنود الاحتلال خلال الاقتحام.

هدم

من ناحية أخرى، هدم مستوطن مدخل منزل ناشط في ما يعرف بـ”تجمع شباب ضد الاستيطان” في منطقة تل الرميدة وسط مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية.

وقال الناشط عيسى عمرو للجزيرة إن المستوطن هدم الجدار تحت حماية الجيش الإسرائيلي.

ويتعرض سكان تل الرميدة والمناطق المغلقة المجاورة لاعتداءات يومية من المستوطنين، حيث يمنعونهم من الخروج والدخول إلى بيوتهم، ويلقون الحجارة على منازلهم.

يشار إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي صعّد منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، عملياته في الضفة الغربية المحتلة مخلفا مئات الشهداء وآلاف الجرحى والمعتقلين.