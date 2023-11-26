الأحد 12 جمادى الأولى 1445 ﻫ - 26 نوفمبر 2023 |
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اقتصاد أوكرانيا ينمو 10.5% في أكتوبر وسط ارتفاع صادرات الحبوب

منذ 6 دقائق
الحبوب الأوكرانية - تعبيرية

الحبوب الأوكرانية - تعبيرية

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قالت وزارة الاقتصاد الأوكرانية إن الناتج المحلي الإجمالي في الفترة بين يناير وأكتوبر نما بمعدل 5.5 بالمئة على أساس سنوي.

وأظهرت بيانات منشورة على الموقع الحكومي تسارع النمو في الناتج المحلي الإجمالي بمعدل 10.5 بالمئة في شهر أكتوبر.

وذكرت الوزارة أن ارتفاع معدلات الحصاد وتشغيل ممر لتصدير الحبوب عبر البحر الأسود أسهما في هذا النمو.

من جانبه قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، السبت، في كلمة أمام قمة دولية حول الأمن الغذائي في كييف، إن بلاده بحاجة لمزيد من الدفاعات الجوية لحماية طرق تصدير الحبوب والمناطق المتاخمة لروسيا أيضا.

وقال زيلينسكي إن الشركاء الأجانب سيزودون كييف بسفن لمرافقة قوافل سفن الشحن من الموانئ الأوكرانية لضمان أمنها.

وتقوم أوكرانيا، وهي مصدر رئيسي للحبوب، بتصدير الحبوب عبر ممرات فتحتها بشكل أحادي عبر البحر الأسود، بعد انسحاب روسيا في يوليو من اتفاق توسطت فيه الأمم المتحدة للسماح لسفن الحبوب بالمرور من حصارها.

وتبدأ جميع ممرات تصدير الحبوب الحالية في البحر الأسود من موانئ في منطقة أوديسا بجنوب أوكرانيا.

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