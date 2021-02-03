اقتصاد الاتحاد الأوروبي معرض لضربة محتملة تكلفه 90 مليار يورو

أظهرت دراسة، اليوم الأربعاء، أن اقتصاد الاتحاد الأوروبي معرض لضربة محتملة هذا العام تكلفه 90 مليار يورو (108.19 مليار دولار)، ما لم يلحق بوتيرة التطعيمات الواقية من كوفيد-19 في مناطق أخرى.

تتعرض حكومات الاتحاد الأوروبي لانتقادات شديدة بسبب الانطلاقة البطيئة للتطعيمات بالتكتل.

ويشير المنتقدون إلى التقدم المحرز في بريطانيا وإسرائيل والولايات المتحدة، باعتباره دليلا على إخفاق بروكسل وغيرها في التخطيط.

وبحسب الدراسة التي أعدتها مجموعة أليانز للتأمين وأويلر هيرميس لتأمينات الائتمان، فإن تحقيق هدف مناعة 70% من البالغين بحلول الصيف يتطلب أن يسرع الاتحاد الأوروبي وتيرة التطعيم إلى ستة أمثالها.

وتضيف الدراسة أنه كلما طال وقت تطعيم سكان أوروبا سيطول أمد عرقلة القيود وإجراءات العزل العام للاقتصاد.

وتقول: إن ”اليورو الواحد الذي يُنفق على تسريع التطعيمات قد يجنب الاتحاد أربعة أمثاله خسائر“.