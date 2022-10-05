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اقتصاد الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ينمو 5.5٪ مع دعم النفط

منذ ساعتين
البنك الدولي

البنك الدولي

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قال البنك الدولي، الأربعاء، إن من المتوقع أن تسجل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نموا اقتصاديا بنسبة 5.5 بالمئة في 2022، وهو أسرع وتيرة له منذ 2016، قبل أن يتباطأ إلى 3.5 بالمئة العام المقبل.

وتلقى مصدرو النفط في الخليج مكاسب غير متوقعة من ارتفاع أسعار النفط. ومن المتوقع أن ينمو اقتصاد دول مجلس التعاون الخليجي الست بنسبة 6.9 بالمئة هذا العام، أي أعلى بنقطة مئوية كاملة من توقعات البنك الدولي قبل ستة أشهر.

وقال البنك الدولي إن أسعار النفط المرتفعة عززت “الحيز المالي لدول مجلس التعاون الخليجي وستؤدي إلى فوائض مالية لمعظم البلدان المصدرة للنفط في عام 2022، حتى بعد الإنفاق الإضافي على برامج التخفيف من حدة التضخم”.

وأضاف “لكن الدول النامية المستوردة للنفط لا تملك مثل هذه المكاسب الاستثنائية وسيتعين عليها خفض أوجه الإنفاق الاخرى والبحث عن مصادر جديدة للإيرادات أو زيادة العجز والديون لتمويل برامج التخفيف من التضخم وأي أوجه إنفاق إضافية أخرى”.

    المصدر :
  • رويترز

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