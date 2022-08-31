اقتصاد روسيا ينكمش 0.4% في النصف الأول من العام

أظهرت بيانات من مكتب الإحصاءات الاتحادي (روستات)، الأربعاء، أن اقتصاد روسيا انكمش 0.4 بالمئة في الأشهر الستة الأولى من 2022 مقارنة بالفترة نفسها العام الماضي لكن الاستثمار الرأسمالي، وهو أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي، ارتفع 7.8 بالمئة.

ويهوي الاقتصاد الروسي المعتمد على التصدير إلى الركود مع تضرره من عقوبات غربية شاملة. لكن عمق الانكماش حتى الآن ليس بالحجم الكبير الذي كان معتقدا في البداية.

وقال مسؤول حكومي بارز هذا الأسبوع إن الاقتصاد سينكمش بأقل من ثلاثة في المئة هذا العام.

وقال مكتب الإحصاءات إن الاستثمار الرأسمالي ارتفع 4.1 بالمئة على أساس سنوي في الربع الثاني بعد زيادة بلغت 12.8 بالمئة في الربع الأول. وشكلت قطاعات التعدين والصناعات التحويلية معظم الزيادة في النصف الأول من العام.

وعلى الرغم من أن العديد من الدول الأوروبية والولايات المتحدة خفضت وارداتها من النفط الروسي، فقد ازدهرت مبيعات الطاقة الروسية من خلال إيجاد مشترين وتجار وسائل دفع جديدة كان أغلبهم من دول في آسيا والشرق الأوسط، مما ساعد موسكو في الحفاظ على مستويات تصدير النفط لديها.

وحتى مع تراجع صادرات النفط، حققت روسيا متوسط مبيعات شهرية بقيمة 20 مليار دولار هذا العام مقارنة بمتوسط 14.6 مليار دولار شهريا في عام 2021، عندما كانت الاقتصادات تتعافى من الانهيار بسبب جائحة كورونا.