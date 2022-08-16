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اقتصاد كولومبيا يحقق نموًّا يفوق التوقعات

منذ 5 دقائق
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كشفت وكالة الإحصاء الحكومية الثلاثاء 16 آب، أن اقتصاد كولومبيا نما بنسبة 12.6 بالمئة في الربع الثاني، متجاوزًا توقعات السوق البالغة 11.25 بالمئة.

وأظهرت الأرقام أن الاقتصاد سجّل نموًا بلغ 10.6 في المئة في الأشهر الستة الأولى من هذا العام.

وكان اقتصاد البلد الواقع في أميركا الجنوبية قد نما 18.3 في المئة في الربع الثاني من 2021 مع تعافيه من تداعيات جائحة كوفيد-19 .

كما وعد رئيس كولومبيا الجديد “غوستافو بيترو” بإعطاء دفعة للزراعة والطاقة المتجددة والسياحة في مسعى لتقليص اعتماد البلاد على النفط والتعدين.

واقترحت حكومته التي مضى عليها عشرة أيام إصلاحات ضريبية قد تضيف في نهاية المطاف حوالي 11.5 مليار دولار سنويًا إلى الخزانة العامة لتمويل برامج اجتماعية.

هذا ورفع البنك المركزي في كولومبيا الشهر الماضي توقعاته للنمو للعام الحالي إلى 6.9 بالمئة، رغم أنه خفّضها للعام 2023 إلى 1.1 بالمئة.

    المصدر :
  • رويترز

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