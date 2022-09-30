الجمعة 4 ربيع الأول 1444 ﻫ - 30 سبتمبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

اكبر انخفاض للأسهم اليابانية منذ مارس 2020

منذ 12 دقيقة
الأسهم اليابانية- تعبيرية

الأسهم اليابانية- تعبيرية

A A A
طباعة المقال

تراجعت الأسهم اليابانية بشدة الجمعة مسجلة أكبر انخفاض لها منذ تأثر الأسواق لأول مرة بجائحة كوفيد-19 قبل عامين ونصف العام، سائرة على درب خسائر تكبدتها وول ستريت مساء.

وانخفض المؤشر نيكي 1.83 بالمئة إلى 25937.21 نقطة وهو أدنى مستوى إغلاق للمؤشر منذ أول يوليو\تموز، وفقد المؤشر 7.669 بالمئة في سبتمبر\أيلول، في أكبر تراجع شهري منذ مارس\آذار 2020.

وتراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.76 بالمئة ليسجل أسوأ أداء شهري أيضا منذ مارس آذار 2020.

ونزلت المؤشرات الرئيسية الثلاثة في وول ستريت بفعل تصاعد المخاوف من ركود وتقرير ذكر أن شركة أبل ألغت زيادة مزمعة في إنتاج هواتف آيفون 14.

وانخفضت كافة القطاعات على المؤشر نيكي باستثناء العقارات الذي زاد مؤشره 0.54 بالمئة.

وصعد سهم أونيتاكا 2.41 بالمئة وارتفع سهم أوكي إليكتريك إندستري 1.84 بالمئة ليكونا ضمن الأفضل أداء على المؤشر نيكي.

وكانت أسهم السيارات ضمن الأسوأ أداء، وجاء في صدارتها سهم مازدا موتور الذي تراجع 8.17 بالمئة يعقبه أسهم ميتسوبيشي موتوز ونيسان موتور وسوبارو كورب.

وكان لسهم فاست ريتيلينج المالكة لمتاجر يونيكلو التأثير الأكبر في تراجع المؤشر نيكي إذ انخفض 3.58 بالمئة.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

الأسهم الأوروبية تواصل ارتفاعها
صعود الأسهم الأوروبية في اليوم الأخير للتداول
مبنى المخابرات الروسية
المخابرات الروسية: أدلة تشير الى أن الغرب وراء "تخريب" أنابيب نورد ستريم
تركيا
معهد الإحصاء التركي: عجز الميزان التجاري يرتفع الى 160%

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

علم القوات اللبنانية
الجمهورية القوية تحسم قرارها وهذا مرشّحها!
إطلاق نار (تعبيرية)
قتل ابنه ثمّ انتحر.. جريمة مروّعة تهزّ بعلبك
الكبد
نتائج مفاجئة.. عنصر غذائي مصنّف "صحي" قد يزيد خطر الإصابة بسرطان الكبد