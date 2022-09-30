اكبر انخفاض للأسهم اليابانية منذ مارس 2020

تراجعت الأسهم اليابانية بشدة الجمعة مسجلة أكبر انخفاض لها منذ تأثر الأسواق لأول مرة بجائحة كوفيد-19 قبل عامين ونصف العام، سائرة على درب خسائر تكبدتها وول ستريت مساء.

وانخفض المؤشر نيكي 1.83 بالمئة إلى 25937.21 نقطة وهو أدنى مستوى إغلاق للمؤشر منذ أول يوليو\تموز، وفقد المؤشر 7.669 بالمئة في سبتمبر\أيلول، في أكبر تراجع شهري منذ مارس\آذار 2020.

وتراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.76 بالمئة ليسجل أسوأ أداء شهري أيضا منذ مارس آذار 2020.

ونزلت المؤشرات الرئيسية الثلاثة في وول ستريت بفعل تصاعد المخاوف من ركود وتقرير ذكر أن شركة أبل ألغت زيادة مزمعة في إنتاج هواتف آيفون 14.

وانخفضت كافة القطاعات على المؤشر نيكي باستثناء العقارات الذي زاد مؤشره 0.54 بالمئة.

وصعد سهم أونيتاكا 2.41 بالمئة وارتفع سهم أوكي إليكتريك إندستري 1.84 بالمئة ليكونا ضمن الأفضل أداء على المؤشر نيكي.

وكانت أسهم السيارات ضمن الأسوأ أداء، وجاء في صدارتها سهم مازدا موتور الذي تراجع 8.17 بالمئة يعقبه أسهم ميتسوبيشي موتوز ونيسان موتور وسوبارو كورب.

وكان لسهم فاست ريتيلينج المالكة لمتاجر يونيكلو التأثير الأكبر في تراجع المؤشر نيكي إذ انخفض 3.58 بالمئة.