الخميس 3 ربيع الأول 1444 ﻫ - 29 سبتمبر 2022 |
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اكتشاف تسرب رابع للغاز في خط أنابيب نورد ستريم

منذ ساعة واحدة
اتهامات متبادلة بشأن تسريبات نورد ستريم

اتهامات متبادلة بشأن تسريبات نورد ستريم

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قالت متحدثة باسم خفر السواحل السويدية لصحيفة سفينسكا داجبلاديت إن حرس السواحل اكتشف تسرب رابع للغاز من خط أنابيب نورد ستريم المتضرر في وقت سابق هذا الأسبوع.

ويشتبه الاتحاد الأوروبي في وجود عمل تخريبي وراء تسرب الغاز من خطوط الأنابيب الروسية أسفل سطح البحر إلى أوروبا ووعد برد “قوي” على أي تعطيل متعمد للبنية التحتية للطاقة.

وقالت المتحدثة باسم خفر السواحل جيني لارسون للصحيفة في وقت متأخر أمس الأربعاء “اثنان من مواضع التسرب (الأربعة) في المنطقة الاقتصادية الخالصة للسويد”. والآخران يقعان في المنطقة الاقتصادية الخالصة للدنمرك.

ولم يرد خفر السواحل على الفور على طلب من رويترز للتعليق، الخميس.

وقال الكرملين، الأربعاء، إن مزاعم اتهمت روسيا بأنها مسؤولة بشكل ما عن الهجوم الذي استهدف خطي أنابيب نورد ستريم حمقاء، مضيفا أن موسكو شهدت زيادة حادة في أرباح الشركات الأمريكية التي تورد الغاز إلى أوروبا.

وخلال مؤتمر صحفي يومي قال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين إنه من الضروري التحقيق في الحادث، مضيفا أن الإطار الزمني لإصلاح التلف في خطوط الأنابيب لم يتضح.

وتحقق أوروبا فيما قالت ألمانيا والدنمرك والسويد إنها هجمات تسببت في تسريبات كبيرة للغاز في بحر البلطيق من خطي أنابيب الغاز الروسيين.

الناتو : تسريبات غاز نورد ستريم عمل تخريبي

وقال ينس ستولتنبرج الأمين العام لحلف شمال الأطلسي “الناتو”، الأربعاء، إن تسريبات خطي أنابيب نورد ستريم عمل تخريبي، مضيفا أنه ناقش حماية البنية التحتية الحيوية في بلدان الحلف مع وزير الدفاع الدنمركي.

وكتب على تويتر “ناقشت تخريب خط أنابيب نورد ستريم مع وزير الدفاع مورتن بودسكوف”.

وأضاف “ناقشنا حماية البنية التحتية الحيوية في بلدان حلف شمال الأطلسي”.

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