اكتشاف حقلان جديدان للغاز الطبيعي في السعودية

نقلت وكالة الأنباء السعودية، الأربعاء، عن وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان القول إن شركة أرامكو السعودية تمكنت من اكتشاف حقلين للغاز الطبيعي في المنطقة الشرقية هما حقلا أوتاد والدهناء.

وذكرت الوكالة أنه تم اكتشاف حقل أوتاد جنوب غرب حقل الغوار على بعد 142 كيلومترا جنوب غرب مدينة الهفوف، بعد أن تدفق الغاز من بئر أوتاد-108001 بمعدل عشرة ملايين قدم مكعبة قياسية في اليوم و740 برميلا من المكثفات، كما تدفق الغاز من البئر أوتاد-100921 بمعدل 16.9 مليون قدم مكعبة قياسية في اليوم و165 برميلا من المكثفات.

كما جرى اكتشاف حقل الدهناء على بعد 230 كيلومترا جنوب غرب مدينة الظهران، بعد أن تدفق الغاز من بئر الدهناء-4 بمعدل 8.1 مليون قدم مكعبة قياسية في اليوم، وتدفق الغاز من البئر الدهناء-370100 بمعدل 17.5 مليون قدم مكعبة قياسية في اليوم و362 برميلا من المكثفات.

ونقلت الوكالة عن الوزير أن “أهمية هذه الاكتشافات تكمن في تعزيز احتياطات المملكة من الغاز الطبيعي بما يسهم في دعم استراتيجيات المملكة وتحقيق أهداف برنامج إزاحة الوقود السائل.

حجم صادرات السعودية من النفط

كشفت مبادرة البيانات المشتركة (جودي) منتصف الشهر الجاري، أن صادرات السعودية من النفط الخام ارتفعت في سبتمبر/أيلول إلى 7.72 مليون برميل يومياً من 7.60 مليون برميل يومياً في أغسطس/آب.

ووفقا للبيانات؛ ارتفعت صادرات السعودية من النفط الخام 120 ألف برميل.

وذكرت “جودي” أن مخزون الخام السعودي ارتفع بمقدار 0.78 مليون برميل، فيما تراجعت في سبتمبر مخزونات المنتجات النفطية 2.39 مليون برميل.

وكشفت البيانات انخفاض إنتاج النفط السعودي بواقع 10 آلاف برميل إلى 11.04 مليون برميل في سبتمبر.

كانت صادرات السعودية من النفط الخام ارتفعت في أغسطس/آب إلى 7.6 مليون برميل يوميا من 7.38 مليون برميل يوميا في يوليو/تموز.

وذكرت “جودي” أن إنتاج السعودية من النفط الخام في أغسطس/آب ارتفع 236 ألف برميل يوميا إلى 11.05 مليون برميل يوميا.

وارتفعت صادرات النفط الخام السعودية في أغسطس/آب 217 ألف برميل يوميا إلى 7.60 مليون برميل يوميا، فيما زاد الحرق المباشر للنفط الخام في أغسطس/آب 3000 برميل يوميا إلى 664 ألف برميل يوميا.