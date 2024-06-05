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اكتشاف سلالة شديدة العدوى من فيروس إنفلونزا الطيور في أستراليا

منذ ساعة واحدة
انفلونزا الطيور- أرشيفية

انفلونزا الطيور- أرشيفية

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قالت حكومة ولاية فيكتوريا الأسترالية اليوم الأربعاء 5 حزيران/يونيو 2024، إنه تم اكتشاف سلالة شديدة العدوى من الفيروس المسبب لمرض إنفلونزا الطيور في مزرعة دواجن رابعة بالقرب من ملبورن وعلى مقربة من مزرعتين اكتشف فيهم الفيروس في وقت سابق.

وذكرت الحكومة في بيان أن الفحوصات أكدت اكتشاف السلالة إتش7إن3 من الفيروس في المزرعة. وهذه السلالة تختلف عن السلالة إتش5إن1 التي انتشرت في الطيور والثدييات في أنحاء العالم.

واكتشف فيروس إتش7إن3 في ثلاث مزارع بالقرب من بلدة ميريديث، كما أصابت سلالة إتش7إن9 مزرعة أخرى بالقرب من تيرانج التي تبعد ساعة ونصف بالسيارة إلى الشرق.

ووضعت المزارع المتضررة تحت الحجر الصحي مع فرض قيود على الحركة في المناطق المحيطة.

وقبل ظهور أحدث حالات إنفلونزا الطيور، شهدت أستراليا تسع بؤر لتفشي إنفلونزا الطيور شديدة العدوى منذ عام 1976 وجرى احتواؤها والقضاء عليها جميعا، وفقا لما ذكرته الحكومة.

ويقول المسؤولون إنه لا يوجد خطر على الجمهور من تناول البيض ولحوم الدواجن.

    المصدر :
  • رويترز

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