الأثنين 24 محرم 1444 ﻫ - 22 أغسطس 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

اكتشاف كبير للغاز قبالة سواحل قبرص

منذ 5 دقائق
A A A
طباعة المقال

أعلنت شركتا الطاقة “توتال إنرجيز” و”إيني” عن اكتشاف كبير للغاز في بئر كرونوس-1 في الرقعة رقم 6 قبالة سواحل قبرص.

وقالت شركة توتال إنرجيز في بيان إنها اكتشفت في كرونوس-1 مكامن كربونية ذات نوعية جيدة. وتحوز توتال إنرجيز وإيني الرقعة مناصفة.

في السياق، أشار “كيفن ماكلوكلين”، نائب الرئيس الأول للاستكشاف في توتال إنرجيز، الى أن “الكشف الناجح في بئر كرونوس -1 هو مثال آخر لتأثير استراتيجية الاستكشاف التي تركز على اكتشاف موارد ذات تكلفة تقنية منخفضة، وانبعاثات قليلة الكربون للمساهمة في أمن الطاقة الذي يتضمن توفير مصادر إضافية لإمدادات الغاز إلى أوروبا”.

ويواجه برنامج قبرص للتنقيب البحري اعتراضات قوية من تركيا.

وقُسّمت الجزيرة بعد الغزو التركي عام 1974، وهناك مطالبات متداخلة تتعلق بالسيادة على مناطق تمتد من البر إلى البحر منذ ذلك الحين.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

مزارع يقف إلى جانب عربة محروقة في الجزائر (رويترز)
حرائق الجزائر.. حصيلة الضحايا إلى ارتفاع
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
تقرير يتحدّث عن هجوم روسي كبير على أوكرانيا.. ما علاقة بيلاروسيا؟
موقع المزار الديني في كربلاء (رويترز)
ارتفاع عدد ضحايا انهيار المزار الديني في العراق

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

مرفأ بيروت
تحذير هام لجميع القاطنين في مدينة بيروت!
ربيع الهبر
تصريح "ناري" لربيع الهبر عن قفزة جديدة للدولار!!
عناصر من مليشيا حزب الله
استنفار إسرائيلي.. هل يفعلها حزب الله قبيل التوقيع على اتفاقية الحدود البحرية؟