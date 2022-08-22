اكتشاف كبير للغاز قبالة سواحل قبرص

أعلنت شركتا الطاقة “توتال إنرجيز” و”إيني” عن اكتشاف كبير للغاز في بئر كرونوس-1 في الرقعة رقم 6 قبالة سواحل قبرص.

وقالت شركة توتال إنرجيز في بيان إنها اكتشفت في كرونوس-1 مكامن كربونية ذات نوعية جيدة. وتحوز توتال إنرجيز وإيني الرقعة مناصفة.

في السياق، أشار “كيفن ماكلوكلين”، نائب الرئيس الأول للاستكشاف في توتال إنرجيز، الى أن “الكشف الناجح في بئر كرونوس -1 هو مثال آخر لتأثير استراتيجية الاستكشاف التي تركز على اكتشاف موارد ذات تكلفة تقنية منخفضة، وانبعاثات قليلة الكربون للمساهمة في أمن الطاقة الذي يتضمن توفير مصادر إضافية لإمدادات الغاز إلى أوروبا”.

ويواجه برنامج قبرص للتنقيب البحري اعتراضات قوية من تركيا.

وقُسّمت الجزيرة بعد الغزو التركي عام 1974، وهناك مطالبات متداخلة تتعلق بالسيادة على مناطق تمتد من البر إلى البحر منذ ذلك الحين.