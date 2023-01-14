اكتشاف 5 أوراق سرية إضافية في منزل بايدن

قال محامي الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم السبت إنه تم اكتشاف خمس أوراق إضافية بعلامات تفيد بالسرية في منزل الرئيس بويلمنجتون في ولاية ديلاوير يوم الخميس وإنه جرى تسليمها على الفور إلى مسؤولي وزارة العدل.

وأضاف المحامي الخاص لبايدن، ريتشارد ساوبر، أنه سافر إلى منزل بايدن في ويلمنجتون يوم الخميس لتسهيل تسليم مستند بعلامات تفيد بالسرية إلى وزارة العدل تم العثور عليه هناك في وقت سابق.

وقال ساوبر في بيان “بينما كنت أقوم بنقل المستند إلى مسؤولي وزارة العدل الذين رافقوني، تم اكتشاف خمس أوراق إضافية بعلامات تصنيف سري بين المواد الموجودة معه، ليصبح المجموع ست أوراق. وقد استحوذ عليها مسؤولو وزارة العدل المرافقين لي على الفور”.

وأقر الفريق القانوني لبايدن الأسبوع الماضي بأنه عثر على وثائق سرية في منزله في ديلاوير تتعلق بفترة توليه منصب نائب الرئيس في إدارة الرئيس السابق باراك أوباما، بعضها كان في مرأبه.

وكان البيت الأبيض قال، الخميس، إن الفريق القانوني للرئيس بايدن عثر على مجموعة ثانية من الوثائق السرية تعود إلى الفترة التي قضاها نائبا للرئيس في منزله بولاية ديلاوير.

وجاء الإقرار بهذا الاكتشاف بمخزن في مرآب منزل بايدن في ويلمنغتون عبر بيان من ريتشارد ساوبر، المستشار الخاص للرئيس، وبعد أن قال البيت الأبيض، الاثنين، إنه تم العثور على وثائق أخرى في نوفمبر في خزانة بمكتب تابع لجامعة بنسلفانيا في واشنطن كان بايدن قد استخدمه بعد تركه لمنصب نائب الرئيس.