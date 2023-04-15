اكتشاف 6 إصابات جديدة بفيروس ماربورغ في غينيا الاستوائية

قالت منظمة الصحة العالمية، السبت، إنه تم الإبلاغ عن ست إصابات إضافية مؤكدة مختبريا بفيروس ماربورغ في غينيا الاستوائية.

وارتفع بذلك العدد الإجمالي لحالات الإصابة بالمرض إلى 15.

وتقول المنظمة إن المرض الذي يسببه فيروس ماربورغ هو حمى نزفية شديدة العدوى يصل معدل الوفيات بسببها إلى 88 بالمئة.

ومن أعراض المرض الحمى والإعياء والقيء الذي يحوي آثار دم والإسهال وليس هناك لقاحات أو مضادات فيروسية معتمدة لعلاجه.

وفيروس ماربورغ من نفس العائلة التي ينتمي إليها فيروس الإيبولا الذي أودى بحياة الآلاف في غرب أفريقيا.