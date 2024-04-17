اكتفاء ذاتي لـ6 أشهر.. إنجازات وتحديات قطاع الزراعة في العراق

صرح وزير التجارة العراقي أثير الغريري، اليوم الأربعاء، أن العراق لديه اكتفاء ذاتي من القمح والمواد الغذائية لمدة ستة أشهر.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية عن المتحدث باسم وزارة الزراعة قوله إن الوزارة تتوقع أيضا أن يتجاوز محصول القمح المحلي سبعة ملايين طن.

وتقول الوزارة إن العراق، الذي يزيد عدد سكانه عن 43 مليون نسمة، يحتاج إلى ما بين 4.5 مليون وخمسة ملايين طن من القمح سنويا.

ويسعى العراق إلى زيادة اكتفائه الذاتي من القمح رغم شح المياه في أنهاره عن طريق التحول إلى الزراعة في المناطق الصحراوية باستخدام المياه الجوفية.