الأحد 12 ربيع الثاني 1444 ﻫ - 6 نوفمبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الآلاف في بيرو ينظمون مسيرة للمطالبة باستقالة الرئيس اليساري كاستيو

منذ 48 دقيقة
رئيس البيرو بيدرو كاستيلو

رئيس البيرو بيدرو كاستيلو

A A A
طباعة المقال

نزل آلاف الأشخاص إلى الشوارع في أنحاء بيرو للمطالبة باستقالة الرئيس اليساري بيدرو كاستيو، الذي تخضع حكومته لتحقيق في ‏قضايا فساد.‏

وحمل المتظاهرون علم الدولة الواقعة في منطقة الأنديز وكذلك لافتات عليها شعارات مناهضة للحكومة، وساروا نحو مبنى الكونجرس ‏الذي تهيمن عليه المعارضة في العاصمة ليما.‏

ووصف كاستيو الذين يعارضون حكومته “بالرجعيين” و”أعداء الشعب”.‏

وأطلقت الشرطة قنابل الغاز المسيل للدموع في محاولة لتفريق الحشود. لم ترد بعد تقارير عن وقوع اصابات.‏

ونجا كاستيو، الذي تولى منصبه في يوليو تموز من العام الماضي، من محاولتي مساءلة بغرض عزله. ويسعى المشرعون المعارضون ‏إلى مساءلة جديدة للرئيس على الرغم من اعتراف الكونجرس بأنه لن يجمع أصواتا كافية لدعم ذلك المسعى.‏

وقال المحامي المحافظ الذي كان أحد منظمي المسيرة لوكاس غيرسي: “نرى حكومة متورطة في الفساد والكونجرس ليس لديه رد ‏فعل”.‏

وكان المدعي العام في بيرو قدم في أكتوبر تشرين الأول شكوى دستورية ضد كاستيو إلى الكونجرس تأمل المعارضة اليمينية أن ‏تنتهي بإقالته من منصبه.‏

ويتصاعد السخط في بيرو. وقالت ماريا ديل بيلار بلانكاس “أتيت من أجل أطفالي، ومن أجل أحفادي”.‏

وأضافت: “يريدوننا أن نصبح فنزويلا أخرى”، في إشارة إلى جارة بيرو التي تنهار اقتصاديا.‏

نُظمت احتجاجات مماثلة في مدن أخرى في جميع أنحاء البلاد، منها أريكويبا وتشيكلايو وكوسكو وتروخيو، وفقا لتقارير وصور بثتها ‏قناة (كانال إن) التلفزيونية المحلية.‏

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

المستشار الألماني أولاف شولتس - رويترز
المستشار الألماني: ملتزمون بتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2045
اميركا وايران
اميركا تلوح بالعقوبات.. تجارب ايران الصاروخية مزعزعة للاستقرار
اين تقع ولاية بنسلفانيا على خريطة اميركا ؟
ما هي اهمية ولاية بنسلفانيا في الانتخابات الاميركية ؟

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

شيرين عبد الوهاب والاعلامي عمرو اديب
رسالة من شيرين الى الجمهور عبر الاعلامي عمرو اديب
كائنات فضائية
علماء: الأرض بحاجة إلى الاستعداد لمواجهة الكائنات الفضائية الآن قبل فوات الأوان
النائب وضاح صادق
نصيحة من وضاح الصادق لباسيل.. "أعد حساباتك"!