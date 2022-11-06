الآلاف في بيرو ينظمون مسيرة للمطالبة باستقالة الرئيس اليساري كاستيو

نزل آلاف الأشخاص إلى الشوارع في أنحاء بيرو للمطالبة باستقالة الرئيس اليساري بيدرو كاستيو، الذي تخضع حكومته لتحقيق في ‏قضايا فساد.‏

وحمل المتظاهرون علم الدولة الواقعة في منطقة الأنديز وكذلك لافتات عليها شعارات مناهضة للحكومة، وساروا نحو مبنى الكونجرس ‏الذي تهيمن عليه المعارضة في العاصمة ليما.‏

ووصف كاستيو الذين يعارضون حكومته “بالرجعيين” و”أعداء الشعب”.‏

وأطلقت الشرطة قنابل الغاز المسيل للدموع في محاولة لتفريق الحشود. لم ترد بعد تقارير عن وقوع اصابات.‏

ونجا كاستيو، الذي تولى منصبه في يوليو تموز من العام الماضي، من محاولتي مساءلة بغرض عزله. ويسعى المشرعون المعارضون ‏إلى مساءلة جديدة للرئيس على الرغم من اعتراف الكونجرس بأنه لن يجمع أصواتا كافية لدعم ذلك المسعى.‏

وقال المحامي المحافظ الذي كان أحد منظمي المسيرة لوكاس غيرسي: “نرى حكومة متورطة في الفساد والكونجرس ليس لديه رد ‏فعل”.‏

وكان المدعي العام في بيرو قدم في أكتوبر تشرين الأول شكوى دستورية ضد كاستيو إلى الكونجرس تأمل المعارضة اليمينية أن ‏تنتهي بإقالته من منصبه.‏

ويتصاعد السخط في بيرو. وقالت ماريا ديل بيلار بلانكاس “أتيت من أجل أطفالي، ومن أجل أحفادي”.‏

وأضافت: “يريدوننا أن نصبح فنزويلا أخرى”، في إشارة إلى جارة بيرو التي تنهار اقتصاديا.‏

نُظمت احتجاجات مماثلة في مدن أخرى في جميع أنحاء البلاد، منها أريكويبا وتشيكلايو وكوسكو وتروخيو، وفقا لتقارير وصور بثتها ‏قناة (كانال إن) التلفزيونية المحلية.‏