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الآلاف يتظاهرون في البرازيل احتجاجاً على تعامل "بولسونارو" مع جائحة كورونا

19 - يونيو - 2021
كورونا في البرازيل

كورونا في البرازيل

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اتهم آلاف المتظاهرين في البرازيل، الرئيس جايير بولسونارو بسوء إدارة التصدي جائحة فيروس كورونا، متهمين إياه بالمماطلة في تأمين لقاحات كورونا بالسرعة الكافية.

وذكرت إذاعة “غلوبو” البرازيلية أن الاحتجاجات نظمت في ما لا يقل عن 44 مدينة في 20 ولاية.

ويؤكد المتظاهرون أن “وفاة 500 ألف شخص كان شكلا من أشكال الإبادة الجماعية التي نفذتها الحكومة ضد الشعب البرازيلي”، رافعين لافتات تطالب بإقالة بولسونارو.

ومن المتوقع أن يتجاوز عدد الوفيات بكورونا النصف مليون في البرازيل، حيث يحذر الخبراء من أن عدد الوفيات قد يتفاقم بسبب تأخر التطعيم، ورفض الحكومة دعم إجراءات التباعد الاجتماعي.

وتظهر بيانات وزارة الصحة أن 11 في المئة فقط من البرازيليين حصلوا على التطعيم بشكل كامل فيما حصل 29 في المئة على الجرعة الأولى فقط من اللقاح.

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