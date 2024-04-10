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الآمال تتضاءل في العثور على ناجين بعد حادث في محطة طاقة إيطالية

منذ 9 دقائق
شركة إينيل غرين باور _ إيطاليا

شركة إينيل غرين باور _ إيطاليا

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أعلن رجال الإطفاء اليوم الأربعاء 10 نيسان/أبريل الجاري، أن الآمال في العثور على ناجين من حادث وقع داخل محطة طاقة كهرومائية في شمال إيطاليا تتضاءل، إذ يبحث رجال الإنقاذ عن أربعة مفقودين في مكان بالمحطة يرتفع فيه منسوب المياه بسرعة.

ولقي ثلاثة أشخاص على الأقل حتفهم أمس الثلاثاء بعد اندلاع حريق ووقوع انفجار تحت الأرض في محطة للطاقة الكهرومائية مملوكة لشركة إينيل غرين باور في بارجي على بعد حوالي 80 كيلومترا من بولونيا. والشركة جزء من مجموعة إينيل.

وقال لوكا كاري المتحدث باسم فرقة الإطفاء اليوم الأربعاء “أمل رجال الإنقاذ دائما هو العثور على ناجين. والسيناريو الذي نراه لا يجعلنا نصدق كثيرا هذه الفرضيات، لكنني أكرر أننا اعتدنا أيضا على المعجزات”.

وذكر كاري أن الوضع صعب للغاية بسبب ارتفاع منسوب المياه بسرعة داخل المحطة التي أقيمت تحت الأرض على أحد ضفاف بحيرة سوفيانا.

وأضاف أن رجال الإنقاذ يعملون مع الغواصين، مشيرا إلى أنه لا توجد تفاصيل عن الأسباب المحتملة للحادث.

وقالت الشركة إنها ستتعاون بشكل كامل مع السلطات المعنية للوقوف على الحقائق.

وتبلغ قدرة المحطة 300 ميجاوات، وهي جزء من قدرة الطاقة الكهرومائية لمجموعة إينيل في إيطاليا والبالغ إجماليها 13 ألف ميجاوات.

    المصدر :
  • رويترز

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