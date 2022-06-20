الأخطبوط.. خطة إسرائيلية جديدة لمواجهة إيران داخل أراضيها

قالت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية، إن إسرائيل كثفت حملتها لإفشال برامج إيران النووية والصاروخية والطائرات المسيرة من خلال سلسلة من العمليات السرية التي تستهدف نطاقًا أوسع من الأهداف الرئيسية ، كما قال أشخاص مطلعون على هذا الجهد.

التحركات الجديدة هي أحدث تطور لاستراتيجية أطلق عليها رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت عقيدة الأخطبوط ، والتي تهدف إلى جلب معركة إسرائيل ضد إيران إلى الأراضي الإيرانية بعد سنوات من استهداف عملاء إيرانيين ووكلاء طهران خارج البلاد في أماكن مثل سوريا.

وتعهد بينيت بتطبيق مبدأ “الأخطبوط” في المواجهة بين إسرائيل وإيران عندما قال” “لم نعد نلعب بالمخالب مع وكلاء إيران، لقد أنشأنا معادلة جديدة بالذهاب للعقل”.

وأثار هذا المبدأ الدهشة في المنطقة وحظي بتغطية أيضاً، وسط توتر العلاقات الإيرانية الدولية، وكذلك الانتقاد الأخير لإيران من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بحسب تقرير أصدرته صحيفة “جيروزاليم بوست“.

ويأتي ذلك أيضًا بعد أن قالت إيران إن مسؤولاً بارزًا في الحرس الثوري الإيراني اغتيل، إلى جانب تهديد إيران للإسرائيليين في تركيا، إضافة إلى ألقاء سوريا اللوم على إسرائيل في شن غارات جوية.

وستشمل خطة “الدفاع” الإسرائيلية الجديدة سوريا، كونها تقع بين لبنان والعراق، وتستخدمها إيران كجزء من طريقها إلى البحر، ما يعني أن إيران تقوم بتهريب الأسلحة عبر سوريا وتوجه حزب الله ووكلاء آخرين على الأراضي السورية لتهديد إسرائيل.

وتنقل طهران أيضًا طائرات بدون طيار إلى سوريا لتهديد الدولة اليهودية، وتحاول منذ عام 2018 نقل الدفاعات الجوية إلى سوريا، مثل نظام خرداد الثالث.

وبالتزامن مع التهديد الإيراني في سوريا، زادت إسرائيل من عملياتها كي تمنع إيران من تعزيز وجودها في سوريا خلال العقد الماضي.

وبدأ المسؤولون الإسرائيليون، منذ مطلع عام 2017، يتحدثون بصراحة أكبر عن مواجهة إيران في سوريا، وتعهدوا على مر السنين بوقف التمركز الإيراني.

وألمح بينيت، عندما كان وزيرا للدفاع، إلى أن إيران كانت بصدد الانسحاب من سوريا، حيث تعرضت لضربات هناك، فقد شنت إسرائيل آلاف الغارات الجوية، ما دفع إيران لتوسيع نطاق تهديداتها لإسرائيل من خلال إطلاق طائرة واحدة بدون طيار على الأقل من العراق في عام 2021، وكذلك من إيران.

يقوم مبدأ “الأخطبوط” ظاهرياً على “الحرب بين الحروب”، حيث تضرب إسرائيل بشكل دوري إيران في سوريا، وتعمل على “جز العشب” من خلال الحد من التهديد الإيراني على ما يبدو.

السؤال الآن ليس فقط كيف سيكون رد فعل سوريا على التوترات الأخيرة، ولكن أيضًا ما إذا كان بإمكانها التعامل مع الخطة الجديدة.

تمتلك سوريا أنظمة دفاع مضادة للصواريخ من طراز S-200 و S-300 مقدمة من روسيا، وغالبا ما تستخدمها نطاق واسع، فقد أطلقت صاروخًا على الأردن في عام 2017 أدى إلى إطلاق نظام الدفاعي الإسرائيلي ” Arrow “، وأطلقت صاروخًا طار في صحراء النقب بالقرب من ديمونا، وأطلقت صاروخًا آخر ضرب قبرص.

من ناحية أخرى، تشير التقارير إلى أنه إذا انسحبت روسيا من سوريا بشكل نهائي، فيمكن لإيران زيادة دورها.

استخدمت إيران سوريا لضرب القوات الأمريكية في ثكنة التنف، وشنت بالتعاون مع وكلائها 29 هجوما على القوات الأمريكية في العراق وسوريا منذ أكتوبر تشرين الأول الماضي، وهذا يدل على أن إيران نشطة للغاية.