الأدنى منذ 123 عامًا.. انخفاض قياسي في معدل الولادات في اليابان

أفادت بيانات حكومية يابانية صدرت الجمعة، عن وزارة الصحة والعمل والرفاهية، ونشرتها وكالة كيودو اليابانية للأنباء، بأنّ عدد الأطفال المولودين في اليابان انخفض إلى مستوى قياسي بلغ 811604 في عام 2021.

وأشارت البيانات إلى أن هذا الرقم هو أدنى رقم منذ أن بدأت وزارة الصحة في جمع مثل هذه البيانات في عام 1899، وقد انخفض بمقدار 29231 عن العام السابق.

ووفقا للبيانات، فقد انخفض متوسط عدد الأطفال الذين ستلدهم المرأة في حياتها بمقدار 0.03 نقطة من عام 2020 إلى 1.30، فيما انخفض عدد الزيجات من 24391 إلى 501116، وهو أقل عدد في حقبة ما بعد الحرب.

وكان رجل الأعمال الشهير إيلون ماسك قد حذّر من أن اليابان ستختفي إذا لم تتغلب على معدلات انخفاض المواليد بها.

At risk of stating the obvious, unless something changes to cause the birth rate to exceed the death rate, Japan will eventually cease to exist. This would be a great loss for the world.

— Elon Musk (@elonmusk) May 7, 2022