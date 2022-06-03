الأدنى منذ 123 عامًا.. انخفاض قياسي في معدل الولادات في اليابان

أفادت بيانات حكومية يابانية صدرت الجمعة، عن وزارة الصحة والعمل والرفاهية، ونشرتها وكالة كيودو اليابانية للأنباء، بأنّ عدد الأطفال المولودين في اليابان انخفض إلى مستوى قياسي بلغ 811604 في عام 2021.

وأشارت البيانات إلى أن هذا الرقم هو أدنى رقم منذ أن بدأت وزارة الصحة في جمع مثل هذه البيانات في عام 1899، وقد انخفض بمقدار 29231 عن العام السابق.

ووفقا للبيانات، فقد انخفض متوسط عدد الأطفال الذين ستلدهم المرأة في حياتها بمقدار 0.03 نقطة من عام 2020 إلى 1.30، فيما انخفض عدد الزيجات من 24391 إلى 501116، وهو أقل عدد في حقبة ما بعد الحرب.

وكان رجل الأعمال الشهير إيلون ماسك قد حذّر من أن اليابان ستختفي إذا لم تتغلب على معدلات انخفاض المواليد بها.

At risk of stating the obvious, unless something changes to cause the birth rate to exceed the death rate, Japan will eventually cease to exist. This would be a great loss for the world. — Elon Musk (@elonmusk) May 7, 2022

وحسب ما كتبه ماسك عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي تويتر، قال: “في ظل خطر التصريح بما هو واضح، ما لم يتغير شيء ما يؤدي إلى تجاوز معدل المواليد معدل الوفيات، فإن اليابان ستتوقف في النهاية عن الوجود، ستكون هذه خسارة كبيرة للعالم”.

وقد كتب ماسك هذه التغريدة في الـ7 من ايار الماضي، معلقا على موضوع نشرته وكالة الأنباء اليابانية كيودو، في نيسان ذكرت أن عدد سكان اليابان انخفض بمقدار قياسي بلغ 644 ألف شخص إلى ما يزيد قليلاً عن 125.5 مليون في عام 2021، وهو ما يمثل العام الحادي عشر على التوالي من التراجع. كان الانخفاض الأكبر منذ عام 1950، عندما أصبحت البيانات القابلة للمقارنة متاحة.

وتكافح الحكومة اليابانية تحديات تقدم السكان في السن، وانخفاض عدد المواليد والقوة العاملة، وكانت تأمل في تخفيف النقص في العمالة من خلال محاولة زيادة العمال الأجانب في ظل نظام تأشيرة مريح.