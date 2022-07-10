الأرجنتين.. الرئيس يدعو للوحدة وسط احتجاجات ضد الحكومة

نظّم مئات المحتجين مسيرة الى أبواب قصر الرئاسة في العاصمة الأرجنتينية بوينوس أيرس، منتقدين حكومة الرئيس بسبب التضخم المرتفع والدين العام الضخم.

في السياق، دعا الرئيس الأرجنتيني “ألبرتو فرنانديز” إلى الوحدة وسط احتجاجات شعبية على ارتفاع الأسعار، ويواجه فرنانديز، المنتمي ليسار الوسط، تحديًا متزايدا من جناح يساري متشدد في الائتلاف الحاكم يريد زيادة الإنفاق الحكومي لتخفيف مستويات الفقر المرتفعة والتضخم. واستقال اثنان من الحلفاء المعتدلين من حكومته الشهر الماضي.

وتواجه الأرجنتين المنتج الرئيسي لفول الصويا والذرة تضخمًا يتجاوز معدله 60 في المئة وضغوطًا ضخمة على عملة البيزو وارتفاع تكاليف استيراد الغاز التي تستنزف احتياطيات العملات الأجنبية الضعيفة بالفعل.

وفي كلمة في الذكرى السنوية لإعلان استقلال الأرجنتين، دعا فرنانديز إلى الوحدة وطلب من مختلف الفصائل العمل من أجل ذلك.

وقال إن البلاد بحاجة إلى مسؤولية اقتصادية لأن تدني احتياطيات العملات الأجنبية وارتفاع التضخم العالمي “يلحقان ضررا خطيرا” بالاقتصاد المحلي.

وأضاف “يجب أن نسير على الطريق نحو التوازن المالي وتحقيق الاستقرار للعملة”.

يذكر أن الأرجنتين أبرمت اتفاقًا بقيمة 44 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي في وقت سابق من هذا العام، لتحل محل برنامج فاشل تم التوصل إليه في 2018.

وينحي كثيرون باللوم على صندوق النقد الدولي في تشديد السياسات الاقتصادية.



