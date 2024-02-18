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الأرجنتين.. الفقر يسجل أعلى مستوى في 20 عاماً

منذ 24 ثانية
علم الأرجنتين

علم الأرجنتين

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ذكر تقرير صادر عن الجامعة الكاثوليكية الأرجنتينية نقلته وسائل الإعلام المحلية (الأحد 18-2-2024) أن مستويات الفقر في الأرجنتين وصلت إلى 57.4 بالمئة في يناير كانون الثاني، وهو أعلى مستوى منذ 20 عاما على الأقل.

وأضاف التقرير أن خفض قيمة عملة البيزو الذي نفذه الرئيس خافيير ميلي بعد فترة وجيزة من توليه الرئاسة في أوائل ديسمبر كانون الأول، وارتفاع الأسعار الذي نجم عنه، أدى إلى تفاقم مستويات الفقر التي أنهت العام عند 49.5 بالمئة.

وقال ميلي المنتمي إلى التيار الليبرالي في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي في وقت متأخر أمس السبت “الإرث الحقيقي للنموذج الطبقي: ستة من كل 10 أرجنتينيين يعانون من الفقر”.

وأفادت وزارة الاقتصاد الأرجنتينية يوم الجمعة بوجود فائض في ميزانية يناير كانون الثاني قيمته 518.41 مليار بيزو (620.85 مليون دولار)، وهي أول مرة يكون فيها الرقم إيجابيا منذ أغسطس آب 2012.

ولم يتسن لرويترز الاطلاع بعد على نسخة من التقرير. ولم ترد الجامعة على طلب للتعليق.

    المصدر :
  • رويترز

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