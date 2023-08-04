الأرجنتين تتفق على قرض مع قطر بقيمة 775 مليون دولار

اتفقت حكومة الأرجنتين (الجمعة 4-8-2023) مع قطر على قرض قيمته 775 مليون دولار لاستخدامه في عملية سداد لصندوق النقد الدولي مستحقة اليوم الجمعة.

وتواجه الأرجنتين أزمة اقتصادية حادة مع ارتفاع معدلات التضخم وتراجع احتياطيات البنك المركزي ويتعين عليها أيضا سداد أموال لصندوق النقد الدولي.

كان وزير الاقتصاد سرخيو ماسا قد قال يوم الاثنين إن الأرجنتين لن تستخدم “دولارا واحدا من احتياطياتها” في سداد المبلغ المستحق لصندوق النقد الدولي.

وجاء في مرسوم رئاسي أصدرته الأرجنتين أن القرض القطري “سيمول عملية سداد مستحقة على الأرجنتين لصالح صندوق النقد الدولي (شاملة التكاليف والتكاليف الإضافية) في الرابع من أغسطس 2023”.