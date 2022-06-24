الأرجنتين تطلب الانضمام إلى مجموعة بريكس

كشف الرئيس الأرجنتيني “ألبرتو فرنانديز”، في اجتماع “بريكس +”، عن رغبة بلاده في الانضمام كعضو في الاتحاد الذي يضم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا.

ووفق وكالة “تيلام”، قال الرئيس: “نريد أن نكون كاملي العضوية في هذه المجموعة من البلدان التي تمثل بالفعل 42% من سكان العالم و24% من إجمالي الناتج العالمي”.

وأضاف: “نحن مورد أغذية موثوق به ومسؤول مع سمعة طيبة في مجال التكنولوجيا الحيوية والتطبيقات اللوجستية. وهذا يعني أننا قادرون على إنتاج وتصدير المواد الغذائية فقط ، ويمكننا أيضًا توفير الخدمات وتدريب المتخصصين”.

الجدير ذكره أن اجتماع “بريكس +” يحضره القادة السياسيون للبرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، وكذلك الجزائر والأرجنتين ومصر وإندونيسيا وإيران وكمبوديا وكازاخستان وماليزيا والسنغال وتايلاند وأوزبكستان وفيجي وإثيوبيا.

وكانت دول مجموعة “بريكس” قد طالبت البلدان المتقدمة الكبرى بتبني سياسة اقتصادية مسؤولة، والتغلب على العوامل السياسية الثانوية السلبية .

وجاء في إعلان بكين للقمة الرابعة عشرة لدول “بريكس”، نشر على موقع الكرملين على الإنترنت: “نؤكد أن الحوكمة الاقتصادية العالمية ضرورية للبلدان لتحقيق التنمية المستدامة، ونذكّر بشأن دعم توسيع وتعزيز مشاركة البلدان النامية والدول ذات الأسواق الناشئة في عمليات صنع القرار الاقتصادي الدولي ووضع المعايير”.

وأكد أعضاء “بريكس” دعمهم للدور الريادي لـ”مجموعة العشرين” في الحوكمة الاقتصادية العالمية وشددوا على أنها يجب أن تحافظ على استعدادها للاستجابة للتحديات العالمية الحالية.

الى ذلك، دعت المجموعة المجتمع الدولي إلى “تعزيز الشراكات مع التأكيد على الحاجة إلى تعزيز تنسيق سياسة الاقتصاد الكلي لإخراج الاقتصاد العالمي من الأزمة، وبناء انتعاش اقتصادي قوي ومستدام ومتوازن وشامل بعد انتشار الوباء”.