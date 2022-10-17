الأرجنتين تمنح العمال اعفاء ضريبياً ابتداءً من نوفمبر

قال وزير الاقتصاد الأرجنتيني سيرجيو ماسا يوم (الأحد 16-10-2022) إن الحكومة ستمنح العمال إعفاء ضريبيا اعتبارا من نوفمبر تشرين الثاني من خلال رفع الحد الأدنى للإعفاء من ضريبة الدخل مع مواجهة البلاد ارتفاعا في مستوى التضخم.

وقال ماسا في مقابلة إذاعية “سيدخل حيز التنفيذ اعتبارا من الأول من نوفمبر ، وسيتجاوز 330 ألف بيزو (2176 دولارا)” في إشارة إلى الدخل الشهري. وأضاف أن هذه الخطوة ستساعد في تخفيف العبء الذي يواجهه العمال.

وبلغ معدل التضخم السنوي في الأرجنتين 83 في المئة في سبتمبر أيلول، ومن المتوقع أن يرتفع إلى 100 في المئة بحلول نهاية العام مما يزيد الضغط على الأسر والعملة ويؤجج السخط الاجتماعي في الدولة الرئيسية المنتجة للحبوب.

وقال الوزير إن الحكومة تتفاوض بشأن خطة جديدة تهدف إلى احتواء تكلفة المواد الغذائية الأساسية والتي يأمل أن تسهم في مساعدة الأشخاص الأكثر احتياجا في الأرجنتين بحلول نهاية العام.