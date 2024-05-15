الأردن أحبط محاولة لتهريب أسلحة إلى المملكة في مارس

ذكرت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا) اليوم الأربعاء 15 أيار/مايو 2024، نقلا عن مصدر مسؤول قوله إن الأجهزة الأردنية الأمنية “أحبطت محاولة تهريب أسلحة إلى المملكة أُرسلت من قبل ميليشيات مدعومة من إحدى الدول إلى خلية في الأردن”.

وأضاف المصدر لبترا أن “الكمية صودرت عند اعتقال أعضاء الخلية، وهم أردنيون، في أواخر مارس آذار الماضي”، مشيرا إلى أن التحقيقات والعمليات ما زالت جارية لكشف المزيد المتعلق بهذه العملية.

وقال مصدران أردنيان مطلعان لرويترز في وقت سابق إن الدولة المتحالفة مع الولايات المتحدة أحبطت مؤامرة يشتبه في أنها بقيادة إيران لتهريب أسلحة لمساعدة معارضي النظام الملكي الحاكم على تنفيذ أعمال تخريبية.