الأردن: إبقاء ستاندرد اند بورز على نظرة مستقرة للمملكة يعكس الثقة في الإصلاحات

أعلن وزير المالية الأردني محمد العسعس اليوم الثلاثاء 14/3/2023 أن إبقاء ستاندرد اند بورز جلوبال التصنيف الائتماني السيادي للمملكة عند B+/B يعكس الثقة في الإصلاحات التي يدعمها صندوق النقد الدولي.

وأضاف العسعس: “يمثل هذا أحدث تأكيد للتصنيف الائتماني للأردن… إقرار جماعي من وكالات التصنيف في الأشهر الماضية لثقتها في السياسة النقدية والمالية للأردن”.

وأشارت وكالة التصنيف الائتماني إلى أن الأردن يمضي قدما في الإصلاحات التي تهدف إلى تعزيز الاستثمار وتوسيع القاعدة الضريبية واستهداف الفساد، متوقعة الحد من الاختلالات المالية في السنوات المقبلة.