الأردن: إسرائيل ترفض سلوك وزير المالية سموتريتش

قال مصدر رسمي، الثلاثاء، إن الأردن تلقى تأكيدا من إسرائيل بأن سلوك وزير بارز بالحكومة الإسرائيلية ألقى كلمة من على منصة مكسوة بعلم إسرائيلي يُظهر حدودا موسعة تشمل الأردن لا يمثل موقفها.

وأضاف المصدر لرويترز أن مسؤولين إسرائيليين رفيعي المستوى أشاروا أيضا إلى رفضهم لتصرف وزير المالية بتسلئيل سموتريتش خلال كلمة ألقاها أمس الاثنين وأكدوا أنهم يحترمون حدود الأردن ومعاهدة السلام الموقعة مع المملكة. ويرأس سموتريتش حزبا دينيا قوميا يشارك في الائتلاف الحكومي برئاسة بنيامين نتنياهو.

واستدعت عمان في وقت متأخر من أمس الاثنين السفير الإسرائيلي في الأردن وقالت إن ما فعله سموتريتش هو “تصرف تحريضي” ويمثل “تصرفا عنصريا متطرفا وخرقا للأعراف الدولية” وانتهاكا لمعاهدة السلام الأردنية الإسرائيلية.

ووصف وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي في مؤتمر صحفي تصريحات صدرت عن الوزير الإسرائيلي بأنها “تحريضية واستفزازية وتعكس فكرا إقصائيا عنصريا متطرفا” ودعا المجتمع الدولي إلى رفضها.

وذكر المصدر أن الصفدي تلقى اتصالا من مستشار الأمن الوطني الإسرائيلي، أكد له فيه أن إسرائيل تحترم سيادة الأردن ووحدة أراضيه.

تزامنت تصريحات سموتريتش مع لقاء عقده مسؤولون إسرائيليون وفلسطينيون في منتجع شرم الشيخ بمصر بهدف التهدئة قبل حلول شهر رمضان وعيد الفصح اليهودي.