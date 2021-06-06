الأردن.. إصابة عدد من أفراد الأمن في هجمات مسلحة قرب طريق مطار الملكة علياء

أصيب عدد من أفراد الأمن في هجمات مسلحة استهدفت القوات الأمنية قرب طريق مطار الملكة علياء، حسب ما أفادت وسائل إعلام أردنية.

أصدرت وزارة الداخلية الأردنية مساء السبت بيانا حول اعتداءات مسلحة على مرتبات جهاز الأمن العام في منطقة المالحة قرب طريق مطار الملكة علياء الدولي.

وقالت الداخلية إن الساعات الماضية شهدت اعتداءات مسلحة على مرتبات جهاز الأمن العام في الأردن العاملة والساهرة على حفظ وتنفيذ القانون في منطقة المالحة قرب طريق مطار الملكة علياء الدولي وإصابة بعض منتسبي جهاز الأمن العام.

وأضافت في البيان “إذ تذكر وزارة الداخلية ببياناتها الصادرة خلال الأيام الماضية التي شددت فيها على أنها لن تسمح بأي تجمعات أو فعاليات أو بناء لبيوت شعر تخالف القوانين الناظمة لحق التجمع ومن شأنها العبث بنسيجنا الاجتماعي وتهديد السلم الأهلي، فإنها تشدد مرة أخرى على أن أي تجاوز على القانون وأي اعتداء على مرتبات جهاز الأمن العام سيتم التعامل معه بحسم وحزم وفقا للقانون وبما يحفظ أمن وأمان المواطنين وممتلكاتهم والممتلكات العامة، وأمن وسلامة مرتبات الأمن العام الذين يسهرون على إنفاذ القانون وحفظ الأمن والنظام”.

وقام عشرات الأشخاص من أنصار النائب المجمد عضويته أسامة العجارمة، مساء السبت، بأعمال شغب وإطلاق عيارات نارية في منطقة ناعور بالعاصمة عمان.

وقالت المديرية العامة للأمن إن مجموعة مكونة من 150 مركبة من مؤيدي النائب العجارمة متجمعة في منطقة أم البساتين قامت بإطلاق العيارات النارية وإثارة أحداث الشغب.

وأكدت أن الأجهزة الأمنية تتعامل مع الحادثة وفقا للقانون وبما يحافظ على السلم المجتمعي وأمن وأمان المواطنين ومبدأ سيادة القانون.

وأفادت المديرية العامة للأمن بإصابة ضابط برتبة نقيب من مرتبات الأمن العام بعيارات نارية وحالته حرجة.