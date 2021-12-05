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الأردن.. الحكم على 5 موظفين حكومين متهمين في قضية مستشفى السلط

5 - ديسمبر - 2021
فاجعة مشفى السلط هزت الأردن

فاجعة مشفى السلط هزت الأردن

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أعلنت محكمة صلح جزاء عمان اليوم الأحد، عن إدانة 5 موظفين حكوميين في قضية نفاد الأكسجين من مستشفى السلط الحكومي.

وقررت المحكمة حبس الموظفين مدة 3 سنوات، كما قررت تضمين المدانين الخمسة بقضية نفاد مادة الأكسجين من مستشفى السلط الحكومي مبلغ 3 آلاف و500 لكل واحد منهم.

وقررت المحكمة براءة ثمانية متهمين بقضية نفاد مادة الأكسجين من مستشفى السلط الحكومي.

وفي التفاصيل، قررت المحكمة إدانة مدير مستشفى السلط الحكومي السابق بجرم التسبب بالوفاة مكرر 10 مرات وتقرر حبسه لمدة ثلاث سنوات.

كما قررت إدانة مساعد مدير مستشفى السلط الحكومي لشؤون الخدمات والتزويد السابق بقضية مستشفى السلط بجرم التسبب بالوفاة مكرر 10 مرات وحبسه ثلاث سنوات وغرامة مالية بقيمة 3 آلاف و575 دينار.

وقررت المحكمة إدانة كل من مدير الأجهزة الطبية في المستشفى ورئيس مجموعة الغازات الطبية وفني الأكسجين في المستشفى السابق والحكم على كل منهم بالحبس 3 سنوات بعد إدانتهم بجنحة التسبب بالوفاة مكررة 10 أيام.

    المصدر :
  • روسيا اليوم

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