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الأردن: الفعاليات التضامنية الشعبية تعبير عن الموقف الراسخ تجاه القضية الفلسطينية

15 - مايو - 2021
الحدود الأردنية الفلسطينية

الحدود الأردنية الفلسطينية

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انطلقت يوم أمس قرب الحدود الأردنية الفلسطينية مسيرا حاشدة تضامنا مع القدس والشعب الفلسطيني ضد العدوان الإسرائيلي.

وفي هذا السياق، قال وزير الداخلية الأردني مازن الفراية إن الفعاليات التضامنية الشعبية التي أقيمت نصرة للفلسطينيين كانت في مجملها مثالاً يحتذى في التعبير عن الموقف الأردني الثابت والراسخ تجاه القضية الفلسطينية.

وبحسب وكالة الأنباء الرسمية ”بترا“، أوضح الفراية أن الفعاليات عبّرت عن الدعم الشعبي للموقف الرسمي الذي يقوده الملك عبدالله الثاني، لدعم القضية الفلسطينية ورفض الاعتداءات والانتهاكات والممارسات غير المشروعة التي تمارسها سلطات الاحتلال في القدس.

وقال وزير الداخلية الأردني إن الأجهزة الأمنية حرصت خلال الفعاليات على حماية المواطنين وضمان أمنهم وسلامتهم، انطلاقاً من واجبها، مشيداً بوعي الغالبية العظمى من المواطنين المشاركين في الفعاليات وتعاونهم العالي مع الأجهزة الأمنية.

ونوه الفراية إلى قيام قلة قليلة من المشاركين بفعاليات يوم أمس بالتعدي على الملكيات الخاصة لمواطنين، وقد تم التعامل مع هذه الحالات بأقصى درجات ضبط النفس، مؤكداً ضرورة التحلي بروح المسؤولة من قبل الجميع وعدم الاقتراب من المواقع الحدودية حفاظا على سلامتهم، بحسب “إرم نيوز”.

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