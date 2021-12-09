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الأردن.. تسجيل أول إصابتين بالمتحور "أوميكرون"

10 - ديسمبر - 2021
الأردن يسجل إصابات جديدة بكورونا

الأردن يسجل إصابات جديدة بكورونا

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أعلنت وزارة الصحة الاردنية مساء الخميس، تسجيل أول اصابتين بمتحور “أوميكرون” في المملكة.

وذكرت وزارة الصحة في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية “بترا”، أن الإصابة الأولى تعود لأردني قادم من جنوب إفريقيا، وتم حجره مباشرة في أحد فنادق العاصمة عمّان.

وأضافت، أن الإصابة الثانية تعود لمواطن أردني، لا يوجد له تاريخ سفر إلى خارج البلاد أخيراً، وقد تم الحجر عليه في أحد فنادق عمّان أيضاً. وأشارت الوزارة إلى إجرائها لتحقيق في الإصابتين، في سبيل معرفة المزيد من المعلومات.

ولم يمض أسبوعان على اكتشاف العلماء المتحور الجديد “أوميكرون” في جنوب إفريقيا، حتى برزت معطيات تظهر وجود عينات من متحور جديد بخصائص متشابهة وأخرى مختلفة عن “أوميكرون”.

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