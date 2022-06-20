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الأردن تعتزم شراء كميات من المياه من إسرائيل

منذ 5 دقائق
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أعلن وزير المياه والري الأردني محمد النجار، أن حكومة بلاده اعتزمت شراء كميات من المياه من إسرائيل، لتعويض نقص المياه الذي يمر به الأردن.

الى ذلك، أكد النجار في تصريح لقناة تلفزيونية محلية أن وزارته “لن تستملك الأراضي التي تحتوي آبارا مخالفة”.

وأوضح مرجعات هذا القرار بقوله إن “كثيرا من الآبار موجودة في مناطق بعيدة، ولو كانت قريبة من الشبكات لكنا استملكناها، إضافة إلى أن هذه المياه غير مطابقة للمواصفة يعني لا يوجد مصدر مائي نستطيع أن نستغله إلا بعد إجازته من وزارة الصحة”.

ولفت وزير المياه الأردني في هذا السياق إلى أن “عملية ردم الآبار المخالفة تحتاج أولويات ووعيا وكذلك تعاونا من الجميع”.

    المصدر :
  • روسيا اليوم

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