الأردن تعلق رحلاتها مع ايطاليا.. والسبب كورونا

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أعلنت الخطوط الجوية الملكية الأردنية، تعليق رحلاتها الجوية بين عمان وروما اعتبارا من الأربعاء وحتى أشعار آخر، بسبب ظهور فيروس كورونا المستجد في إيطاليا، بينما قالت إنها تعمل على إلغاء رحلات إلى الشرق الأقصى.

وأضافت الشركة في بيان أنها تعمل على “إلغاء العديد من الرحلات التي تشغلها إلى محطاتها في الشرق الأقصى أو دمج بعض هذه الرحلات معا، وبنسبة تراجع تصل إلى نحو 50 بالمئة من عدد الرحلات الأسبوعية إلى تلك المنطقة من العالم”.

ونقل البيان عن المدير العام والرئيس التنفيذي للملكية الأردنية ستيفان بيشلر قوله، إن “هذه قرارات تستهدف سلامة مسافري الشركة التي تضعها الملكية الأردنية في مقدمة أولوياتها في ضوء تزايد أعداد الإصابات بفيروس كورونا في إيطاليا وبعض الدول الآسيوية”.

وأكد “حرص الشركة على اتخاذ كافة الإجراءات العملية التي تساعد على بقاء الأردن خاليا من فيروس كورونا”.

وأشار إلى أن الشركة تتخذ “مختلف التدابير الاحترازية الوقائية لحماية طواقمها الجوية وموظفيها المعنيين بالتعامل المباشر مع المسافرين لضمان سلامة الطرفين”.

وكانت الملكية الأردنية تشغل أربع رحلات أسبوعية بين روما وعمان. وسجلت حتى الآن أكثر من مئتي إصابة وتوفي سبعة أشخاص بفيروس كورونا المستجد في إيطاليا.

وانتشر الفيروس الثلاثاء جنوبا في إيطاليا، حيث سجلت إصابات في توسكانا وصقلية، بينما أفاد جهاز الدفاع المدني الإيطالي عن تزايد في عدد المصابين، مما دفع الحكومة إلى عقد محادثات طارئة في روما بمشاركة دول مجاورة.

وكوفيد-19 الذي تفشى في الصين نهاية ديسمبر بلغ ذروته في هذا البلد بين 23 يناير و2 فبراير، وبدأ عدد الإصابات اليومية يتراجع مذاك بحسب منظمة الصحة العالمية.

وفي الصين أصيب 77 ألف شخص بالفيروس توفي 2600 منهم. ويتفشّى الفيروس يومياً في بلدان جديدة، فقد بات منتشراً خارج الصين في أكثر من 30 دولة تسبّب فيها بعشرات الوفيات وأكثر من 2500 إصابة.