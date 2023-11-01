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الأردن تنصح رعاياها بتجنب السفر إلى لبنان

منذ 18 دقيقة
الحدود الأردنية

الحدود الأردنية

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دعت وزارة الخارجية الأردنية، الأربعاء، مواطنيها إلى تجنب السفر إلى لبنان إلا للضرورة القصوى، مع استمرار التوتر على الحدود مع إسرائيل، حيث أصبحت الاشتباكات هناك يومية، نظرا لما قالت إنه “الظروف الاستثنائية في المنطقة”.

ونشرت الخارجية الأردنية بيانا على حسابها الرسمي بمنصة “إكس” (تويتر سابقا) بيانا بهذا الشأن.

وقالت الخارجية الأردنية: “حرصا من وزارة الخارجية وشؤون المغتربين على سلامة المواطنين الأردنيين في الخارج، ونظرا للظروف الاستثنائية التي تشهدها المنطقة بشكل عام، تنصح الوزارة المواطنين الأردنيين بتجنب السفر إلى الجمهورية اللبنانية الشقيقة، خلال هذه الفترة، إلا للضرورة القصوى”.

وأوضح الناطق الرسمي باسم الوازرة، سفيان القضاة، أن هذه الدعوة تأتي استنادا إلى الاستعدادات وخطط الطوارئ التي أعلنت عنها الجهات الرسمية في لبنان، مؤكدا حرص الوزارة على سلامة الجميع.

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