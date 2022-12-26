الأردن.. حوادث وإصابات وتحذيرات من خطر السيول (فيديو)

إثر تساقط كثيف للأمطار، وقع حادث تصادم بين 5 سيارات عند جسر النهضة في الأردن، مما أدى إلى إصابة 6 أشخاص، وسط تحذيرات من مستوى عال، أطلقتها الأرصاد الجوية بسبب تزايد خطر تشكل السيول، اليوم الإثنين.

كما أفادت مديرية الأمن العام بتشكل ضباب كثيف بمدى رؤية أفقية، لا يتجاوز 10 متر على الطريق الملوكي من محافظة الكرك بإتجاه محافظة الطفيلة.

كذلك نوهت إلى محدودية الرؤية الأفقية، نتيجة استمرار تشكل الضباب في ساعات الصباح، في مناطق لواء الشوبك والبتراء ومحافظة الكرك.

الأجواء الآن في #الطفيلة.. تصوير مندوب #طقس_العرب محمد السبايلة شارك وشاهد حالة الطقس من حولك عبر منصة #أنت_الراصد من خلال تطبيق #طقس_العرب https://t.co/R3ceWVYVFN pic.twitter.com/x0pPZ7EFTd — طقس العرب – الأردن (@ArabiaWeatherJO) December 26, 2022

هذا ويتأثر الأردن بكتل هوائية باردة ورطبة مرافقة للمنخفض الجوي الذي يتمركز جنوب جزيرة قبرص، لتسود أجواء باردة وغائمة وماطرة في معظم المناطق، ويتوقع أن تكون الأمطار غزيرة بين الحين والآخر، ومصحوبة بالرعد وتساقط البرد، ما يؤدي إلى تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة بما فيها مدينة العقبة.

هذا وحذرت إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها، من خطر تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة بما فيها منطقة البحر الميت ومدينة العقبة، ومن خطر تدني مدى الرؤية الأفقية خاصة فوق المرتفعات الجبلية نتيجة الغيوم المنخفضة الملامسة لسطح الأرض، ومن خطر الانزلاق على الطرقات مع هطول الأمطار، ومن خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في المناطق الصحراوية.